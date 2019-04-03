(بايدن..اشرفكم يا مجلس البصرة) و(اقليم البصرة..اخس..مشروع للانقضاض على الشيعة العرب)

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس محافظة البصرة.. يكشف خسة ألكتل السياسية المحسوبة زورا شيعيا جميعا الموالية لايران.. فهذا المجلس المنتهي الصلاحية.. والذي تعرضت بنايته للحرق من قبل متظاهري البصرة انفسهم نتيجة فساده وفشله.. يضم (جميع الكتل من الحكمة والمجلس والدعوة والقانون والمليشيات.. الخ) الذين حكموا فسادا لـ 16 سنة ماضية ولحد اليوم.. الذين اليوم.. يتامرون لسلخ البصرة عن باقي الشيعة العرب بوسط وجنوب.. في وقت (لم نجدهم يتوحدون عندما طرح اقليم وسط وجنوب) اقليم وحدة الشيعة العرب..

ونشير لحقيقة.. لن يقبر مخططات (سلخ البصرة باقليم).. الا مشروع مقابل (يتوحد عليه الشيعة العرب بطرح اقليم وسط وجنوب ويجهرون بذلك ويعملون على التوعية للشارع الشيعي العربي.. وتوزيع اعلامه واهدافه)..

مما يتبين بان امريكا اشرف من اشرف واحد من دعاة اقليم بصرة وسياسيي شيعة الفلتة..

(فمشروع بايدين الامريكي.. قدم خارطة توحد الشيعة العرب بمنطقة اكثريتهم باقليم فدرالي) من الفاو لشمال بغداد.. والعجيب ان نجد من يرفض هذا المشروع الحيوي .. بدعاوى شتى.. مثال مقتدى الصدر.. الذي تباكى على وحدة العراق الوهمية.. (ولكن نجد الصدر يخرس خرس اهل القبور) ولا نجده يرد ويدافع عن وحدة ما يسميها وحدة العراق ضد اقليم البصرة، ولا يدافع عن وحدة الشيعة العرب باقليم لهم… بل يعارض وحدة الشيعة العرب باقليم… ويخرس عن مخطط اقليم بصرة الذي يمزق الشيعة لاقاليم مشتتة..

والخسة تصل بان لا نسمع اي صوت لا لمرجع ولا قيادي حزبي ولا زعيم بالحشد ومليشياته.. يرفض اقليم بصرة.. كما سمعنا اصوات قذرة تقف ضد (اقليم وسط وجنوب).. بل الاقذر ان نجد (من يعتبر سلخ البصرة باقليم عن باقي الشيعة العرب) حرية ؟؟ السؤال… الخيانة بعد ذلك ماذا سوف تكون؟؟

فاين من (اغتالوا وقتلوا نشطاء اقليم وسط وجنوب) عن (دعاة اقليم بصرة)؟؟ المدعوم سنيا؟

فاين ( البعثية.. واطلاعات والحرس الثوري الايراني، والمليشيات والاحزاب) التي اغتالت الكثير من دعاة اقليم وسط وجنوب.. عن (دعاة اقليم بصرة) الذين يجهرون بكل حرية بمشروعهم بحماية من اجندات خارجية وداخلية مشبوهة.. ويوزعون اعلامهم.. المهزلة .. ونجد قنوات فضائية سنية (كالشرقية ودجلة) تطبل (لمخطط سلخ البصرة باقليم عن باقي الشيعة العرب بوسط وجنوب).. وكذلك ما صدر من (النجيفي) احد زعماء (كتلة القرار السنية) عن تأيديه لسلخ البصرة باقليم.. علما اول دعوة لسلخ البصرة عن باقي الشيعة العرب بوسط وجنوب.. طرحها سنة نجديين وقدموا مذكرة لبريطانيا بهذا الشان..

حيث عام 1920.. قدم احمد الصانع وعبد اللطيف المنديل “النجديان بالزبير”.. واجتماعهما مع برسي كوكس البريطاني .. واستهدافهما جغرافية الشيعة العرب .. من الوثائق البريطانية.. بمحورنا بعنوان (دور البريطانيين بطرح سلخ البصرة باقليم.. بالتامر مع اثرياء سنة من اصول نجدية مقيمة بالزبير).. فحسب الوثائق البريطانية.. (اقليم بصرة.. مشروع وهابي بريطاني) فاول من دعى لسلخ البصرة بامارة هو (وكيل ابن سعود) بالبصرة (عبد اللطيف المنديل) 1920.

مما يكشف بوضوح المؤامرة القذرة ضد الشيعة العرب.. والاجهاز عليهم بضربة قاصمة تتمثل بمخطط اقليم بصرة.. التي هي سكين سوف تذبح الشيعة العرب من الوريد للوريد.. ولا تبقي لهم قائمة بعد اليوم.. بجعلهم الشيعة العرب (20 مليون نسمة) مجرد (مكون مغلق جغرافيا) ليس لديه اي منفذ بحري، ومشتت جغرافيا، وفقير اقتصاديا بلا اي ثروات .. متصارع فيما بينه.. فينقل الصراع من صراع حزبي ومرجعي ومليشياتي الى صراع جغرافيا مناطقي شيعي شيعي..

وكفى خزيا وعارا .. وكشفا للدوافع الفاسدة وراء الدعوة لاقليم بصره..

انها تصدر من (مجلس محافظة البصرة).. احد افسد المجالس بالعراق.. الذي هو وليس غيره من اختار محافظ البصرة السابق الهارب (النصراوي) الذي سرق ميزانيات البصرة.. وهذا المجلس هو وراء توقف مئات المشاريع بالبصرة التي لا تحتاج الى موافقات مركزية.. وهذا المجلس ايضا عمل على (خراب البصرة) لزرع الاحباط .. والقاء المسؤولية على بغداد.. من اجل تبرير سلخ البصرة باقليم.. بعد خداع شرائح بالبصرة.. وهذا المجلس نفسه من يسعى ليكونون (مجلس اقليم البصرة) لا سامح الله.. (علما صرفت 55 مليار دولار على البصرة للسنوات الماضية 16) وسرقت ونهبت من قبل (مجالس ومحافظين ومسؤولين بالبصرة يدعمون سلخ البصرة باقليم اليوم).

فمهربي النفط والمخدرات والسلاح.. والفاسدين والمجرمين والمشبوهين والعملاء والخونة .. يريدون الاستفراد بثروات البصرة واهلها.. بعد ان لم يعودوا يكتفون بالسرقات بالسنوات الماضية.. وكذلك هم ممثلين لشركات النفط التي تستهدف سلخ البصرة ايضا كمرحلة اولى لسلخها بالكامل مستقبلا بدولة.. ضمن سياسة بريطانية تستهدف وضع (حاجز) بين الكويت والعراق من جهة.. لتنقل الصراع الى (عراقي بصراوي) بدل (عراقي كويتي).. مما يتبين بان مجلس محافظة البصرة.. هم وراء الدعوة لاقليم بصرة لوضع عقبة امام حق الشيعة العرب مستقبلا باقليم يوحدهم من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى..

وردا على (مجلس المحافظة) الذي ادعى بانه يدعم (الاقليم) حتى يتخلصون من المركزية المقيتة؟

نسالكم.. مئات المشاريع بالبصرة لا تحتاج الى موافقات مركزية.. نجدها متوقفه ومشاريع وهمية سلبت عشرات المليارات من الدولارات منها بالسنوات الماضية من قبل مجلس محافظة البصرة ومحافظيها ومسؤوليها الذين هم يرفعون اليوم راية الشيطان (اقليم بصرة).. ولا ننسى (علي دواي) محافظ العمارة…. وفعل مشاريع على (….).. يحسد اهل البصرة اهل العمارة عليها، رغم كلاهما تحت حكم مركزي لبغداد.. (اذن العلة بمن يدعو لاقليم بصرة) ويحكمونها لـ 16 سنة فسادا ونهبا وخيانة وخرابا..

وكذلك لا ننسى بان مشاكل الشيعة العرب واحده من الفاو لسامراء.. من سوء خدمات ووضع امني مزري وفساد مالي واداري مهول.. ومشاريع وهمية.. وبطالة مليونية.. وهيمنة مليشيات واحزاب فاسدة وموالية بكل عمالة لايران.. (فلماذا يركز على البصرة دون غيرها)؟؟

فمخطط اقليم بصرة هو (مشروع بريطاني) طرحته بريطانيا بعد طرح امريكا لمشروع (بايدين)

فبايدين قدم اقليما كبيرا للشيعة العرب من الفاو لشمال بغداد.. بمشروعه.. ولكن بريطانيا اعتبرت البصرة حصتها من العراق.. ونظرا للتقارب الايراني البريطاني (المثير للشبهات) حيث اللقاءات الدورية للقنصل والسفير البريطاني مع القنصل والسفير الايراني بالبصرة وبغداد.. ومناقشاتهما بشؤون العراق ومصيره.. وما كشفه غالب الشابندر عن خارطة للعراق قدمت بمؤتمر بالمعارضة بطهران قبل 2003 قدمها موفق الربيعي مسلوخه البصرة عن العراق.. مما اثار تساؤلات خطيرة.. لتكشف بان المخطط ليس وليد اليوم..

فالا تستحون يا من تحسبون انفسكم (قادة للشيعة) بالعراق..

فابسط سمات القادة حماية وحدة مكونه الذي ينتمي له جغرافيا وديمغرافيا.. الا تستحون وانتم تجدون قادة مثل (مسعود برزاني كيف يعتبر وحدة كوردستان خط احمر، ووقف ضد مخططات سلخ السليمانية باقليم منفصل عن باقي اقليم كوردستان)… مما يتبين بان (ضعف المكون الشيعي العربي، وعدم امتلاكه قيادة تنطلق من همومه ومصالحه).. وراء بروز (امعات وخونة) للمكون.. يستهدفون وحدته وحرمانه من ثرواته ومنفذه البحري..

علما علم اقليم بصرة.. يكشف اطماعهم بالنفط..

فيضعون (قطرة نفط) على علم اقليم بصرة في وقت اي دولة نفطية بالعالم مهما كانت ثرية لا تضع رمز زائل كقطرة نفط على علمها.. علما ان علم اقليم بصرة الوانه وفكرته الاساس مسروقة من علم (اقليم وسط وجنوب) .. فاول من طرح فلسفة علم باللون الازرق الذي يعكس اللون المقدس عن السومريين طارد الاروح الشريرية واحفادهم اليوم الشيعة العرب يعتبرونه طارد للحسد.. اضافة للون الاخضر وسعف النخيل .. (نحن) .. وبوسط العلم اسد بابل وفوقه سعفة نخيل.. اضافة للون الاخضر لون السهل الرسوبي..

ونحذر بان البصرة هي خط تماس بين (قوى طامعة فيها).. الايرانيين والخليجيين..

ولولا الشيعة العرب لبلعت احد تلك القوى الطامعة البصرة .. ونحذر بان مخططات سلخ البصرة باقليم تاتي ضمن الاستفراد بها لبلعها.. واضعاف الشيعة العرب وجغرافياتهم بالمنطقة..

موضوع ذا علاقة.. يكشف النزعة السنية وراء الدعوة لاقليم بصرة تاريخيا.. لافقار الشيعة العرب

(لدعاة اقليم وسط وجنوب.. حذاري الانجرار وراء اقليم بصرة) تحذير من (التركيز على البصرة)

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم