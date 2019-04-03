برشلونة يحقق تعادلاً دراماتيكياً مع فياريال في الليجا الاسبانية

حقق نادي برشلونة تعادلاً صعبًا أمام فياريال، بنتيجة (4-4)، في إطار مباريات الجولة 30 لليجا.

وحل البارسا ضيفًا على فياريال، بملعب “لا سيراميكا”.

وافتتح فيليب كوتينيو التسجيل للبارسا بهدف في الدقيقة 12، حيث انطلق مالكوم من الجهة اليمنى ومرر الكرة لكوتينيو الذي سجل في الشباك.

وفي الدقيقة 16، أضاف مالكوم الهدف الثاني للبلوجرانا، من رأسية قوية بعد تمريرة عرضية من فيدال.

في الدقيقة 23، لعب كازورلا بينية وصلت إلى شوكويزي على حدود منطقة الجزاء، ليراوغ ألبا ويسدد الكرة لكن ارتدت من القائم الأيسر وعادت إليه من جديد ليغالط شتيجن وتسكن الكرة الشباك، وتصبح النتيجة (2-1) للبارسا.

في الشوط الثاني، تعادل إيكامبي لفياريال بهدف ثانِ في الدقيقة 50، منطلقًا في الجهة اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة خادعة مرت على يسار تير شتيجن وسكنت الشباك.

وبحلول الدقيقة 62، لعب كازورلا بينية رائعة وصلت إلى فيسينتي إيبورا داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة مباشرة لتمر على يسار تير شتيجن ويسجل الثالث لفياريال.

استمر ضغط أصحاب الأرض، ومرر كازورلا تمريرة بينية وصلت إلى كارلوس باكا المنطلق من منتصف الملعب، راوغ باكا تير شتيجن ببراعة وسدد الكرة بسهولة ليسجل الرابع في الدقيقة 80 لفياريال.

مع حلول الدقيقة 90، البديل ليونيل ميسي، يتمكن من أحراز الهدف الثالث للبارسا، من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، يعود العملاق الكتالوني، ويسجل لويس سواريز هدف التعادل الرابع لبرشلونة.

انتهت المباراة بالتعادل (4-4)، وبذلك يرفع برشلونة رصيده في الصدارة للنقطة 70، ويرتفع رصيد فياريال للنقطة 30.