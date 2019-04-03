برقيات عاجلة ..
+ السيد عادل عبد المهدي : زيارة الموصل بعد كارثة العبّارة ، لا يعيد الأرواح
البريئة ، لقد آن الأوان للتصدي للميليشيات التي تسيطر على مفاصل الدولة دون
رقيب .
+ السيد رئيس مجلس النواب :تفعيل ملفات الفساد ونهب المال العام يعيد للدولة
هيبتها ويعيد اموال الشعب المسروقة ، فهل لك تلك الشجاعة ؟
+ السيد رئيس الجمهورية برهم صالح : المقرات الوهمية للجماعات المسلحة التي
فاقمت الوضع المتدهور اصلاً إقتصاديا وأمنياً ،الا يمكن إجتثاثها ومحاسبة مموليها ؟
+السيد أردوغان : خسارتك الإنتخابات في أكثر من محافظة دليل على نقمة الشعب
عل سياستك العنصرية وتدخلك السافر في شؤون جيرانك وضربك لشعبك الكردي .
السيد روحاني : ضحايا الفياضانات في إيران هو عدم وجود خطة طوارىء لعدم
رصد أموال لها ، وإيران غارقة في تمويل المنظمات الإرهابية في الخارج وليس
لديها اموال لتنفقها في الداخل ،ولكن إلى متى يصبر شعبك ؟
+ السيد دونالد ترمب : الإعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان غير قانوني فكل
المعاهدات الدولية وقانون الأمم المتحدة لا يجيز ذلك ، والجولان ستبقى سورية .
+ السيد بوتفليقة : تخليك عن الترشيح خطوة جيدة ، ولكن لم تكن رغبة منك بل
بفعل الضغط الشعبي ، وهذا ديدن الرؤساء العرب جميعاً .
+ السيد عبد الفتاح السيسي : زيادة الحد الأدنى للإجور يساهم في مساعدة الأيدي
العاملة والموظفين ، وهي خطوة جيدة لتحسين الوضع المادي للعاملين .
+ جلالة الملك سلمان : إلى متى تستمر السعودية في إنشاء المدارس الدينية والجمعيات
الخيرية في أنحاء العالم ، وهي مفقسات إرهابية في المستقبل ، الا يكفي ما يعانيه
العالم من الأفكار الوهابية التكفيرية ؟
يكتبها : منصور سناطي