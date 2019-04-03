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برقيات عاجلة ..

برقيات عاجلة ..

+ السيد عادل عبد المهدي : زيارة الموصل بعد كارثة العبّارة ، لا يعيد الأرواح

البريئة ، لقد آن الأوان للتصدي للميليشيات التي تسيطر على مفاصل الدولة دون

رقيب .

+ السيد رئيس مجلس النواب :تفعيل ملفات الفساد ونهب المال العام يعيد للدولة

هيبتها ويعيد اموال الشعب المسروقة ، فهل لك تلك الشجاعة ؟

+ السيد رئيس الجمهورية برهم صالح : المقرات الوهمية للجماعات المسلحة التي

فاقمت الوضع المتدهور اصلاً إقتصاديا وأمنياً ،الا يمكن إجتثاثها ومحاسبة مموليها ؟

+السيد أردوغان : خسارتك الإنتخابات في أكثر من محافظة دليل على نقمة الشعب

عل سياستك العنصرية وتدخلك السافر في شؤون جيرانك وضربك لشعبك الكردي .

السيد روحاني : ضحايا الفياضانات في إيران هو عدم وجود خطة طوارىء لعدم

رصد أموال لها ، وإيران غارقة في تمويل المنظمات الإرهابية في الخارج وليس

لديها اموال لتنفقها في الداخل ،ولكن إلى متى يصبر شعبك ؟

+ السيد دونالد ترمب : الإعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان غير قانوني فكل

المعاهدات الدولية وقانون الأمم المتحدة لا يجيز ذلك ، والجولان ستبقى سورية .

+ السيد بوتفليقة : تخليك عن الترشيح خطوة جيدة ، ولكن لم تكن رغبة منك بل

بفعل الضغط الشعبي ، وهذا ديدن الرؤساء العرب جميعاً .

+ السيد عبد الفتاح السيسي : زيادة الحد الأدنى للإجور يساهم في مساعدة الأيدي

العاملة والموظفين ، وهي خطوة جيدة لتحسين الوضع المادي للعاملين .

+ جلالة الملك سلمان : إلى متى تستمر السعودية في إنشاء المدارس الدينية والجمعيات

الخيرية في أنحاء العالم ، وهي مفقسات إرهابية في المستقبل ، الا يكفي ما يعانيه

العالم من الأفكار الوهابية التكفيرية ؟

يكتبها : منصور سناطي

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