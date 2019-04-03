برلماني يكشف عن “ارباك” بادارة مجلس النواب

كشف النائب عن محافظة نينوى عبدالرحيم الشمري، الثلاثاء، عن “ارباك” بعملية ادارة مجلس النواب، فيما اوضح سبب ذلك الارباك.

وقال الشمري ان “هناك ارباكاً بعملية ادارة مجلس النواب العراقي، السبب الأول والرئيس هو عدم اختيار رؤساء اللجان البرلمانية وعدم اكتمال عمل اللجان بصورة صحيحة وهذا خلل كبير”.

وأضاف ان “هيأة رئاسة البرلمان تريد ان يكون جدول اعمال الجلسات من 8 فقرات، والعمل الحقيقي يكون على فقرة واحدة فقط او اثنين، وذلك بعدم وجود توافق واتفاق على قراءة الفقرات الاخرى، وهذا اثر بشكل كبير على عمل مجلس النواب ودوره التشريعي”.