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بعد تسلم رئاسة الوزراء أسماء مرشحي الوزارات المتبقية.. نائب: مرشح التربية لم يحسم

أعلن النائب في البرلمان علي غاوي، الاربعاء، عن عدم حسم مرشح وزارة التربية لغاية الآن.
وقال غاوي، ان “مرشح حقيبة التربية الى هذه اللحظة لم يحسم بعد”، مبينا انه “من الممكن ان يكون داخل الائتلاف الواحد خلافات بشأن الاسماء التي ستطرح”.
واضاف، ان “سبب تأخير الكابينة الوزارية يعود الى المحاصصة والاصرار على اسم معين دون اخر”.
وكشف نائب عن تحالف البناء، في حديث سابق عن تقديم 6 مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، مبينا ان من بين المرشحين لوزارة الدفاع هشام الدراجي وسليم الجبوري من قبل تحالف المحور والقائمة الوطنية، وان مرشحي وزارة الداخلية من القادة العسكريين وهم عبدالغني الاسدي وحامد الحسيني قائد قوات حرس الحدود.
هذا واعلن النائب عن كتلة الصادقون النيابية، احمد الكناني، ان رئيسِ الوزراءِ عادل عبد المهدي تسلم، أسماءِ المرشحين للوزاراتِ المتبقيةِ باستثناءِ العدل.انتهى29/ص

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