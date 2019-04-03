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بغداد تستضيف بطولة اسيا بكرة اليد لمنتخبات الشباب

اختار الاتحاد الاسيوي لكرة اليد، بغداد، مكانا لاستضافة منافسات بطولة اسيا لفئة الشباب بكرة اليد خلال العام 2020.

وقال الامين المالي لاتحاد اللعبة خليل ابراهيم في بيان ان “الاتحاد الاسيوي اشاد كثيرا بتنظيم العراق بنجاح للدورات التدريبية والتحكيمية الدولية التي اقيمت في العاصمة بغداد ومحافظة النجف، الامر الذي منح الاتحاد القاري دافعا كبيرا لاناطة مهمة تنظيم بطولة اسيا في العاصمة بغداد”.

وأكد ابراهيم “ضرورة تنسيق الجهود بين كافة المؤسسات الرياضية لانجاح استضافة مثل هكذا تظاهرات رياضية كبيرة وبالأخص منها اكمال البنى التحتية والتي تعتبر من اهم المعوقات والمشاكل التي تعاني منها الرياضة العراقية في الوقت الحاضر” .

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