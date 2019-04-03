بينهم “الحلبوسي”.. السليمانية تطيح بأكبر خلية “ارهابية”

احبطت قوات اسايش السليمانية التابعة لمؤسسة امن اقليم كوردستان، مخططا جديدا لتنظيم داعش، استهدف امن الاقليم ومحافظة السليمانية، واعتقلت ثلاث خلايا ارهابية وكشفت عن اعضائها وهم عرب الجنسية.

وتابعت اسايش السليمانية بناء على معلومات استخبارية وسرية هذه التحركات الجديدة لارهابيي داعش، حيث كانوا ثلاث مجموعات وبصدد تنظيم انفسهم في اقليم كوردستان وفي مدينة السليمانية بشكل خاص.

ونفذت اسايش السليمانية خطة اعتقال ارهابيي داعش بعد الحصول على معلومات دقيقة واثباتات وموافقة قاضي التحقيق ورئيس مؤسسة الامن في اقليم كوردستان.

وقامت قوات الاسايش من جهة بوضع تحركات الخلايا النائمة لداعش في ظل رقابة امنية دقيقة وشديدة وحددت جميع اهداف الخلايا الارهابية، ثم بدات في السليمانية وجمجمال وكرميان بعملية اعتقال اعضاء الخلاية الثلاث الارهابية.

واعتقلت الاسايش يوم 14/1/2029 شعيب زيد الملقب بـ “ابو ايمن” الذي كان مسلحا في تنظيم داعش وشارك في العديد من الحروب وكان تابعا لكتيبة ابو العباش فيما تسمى بولاية ديالى مع عدد من الارهابيين الاخرين وكانوا ينوون تشكيل خلية ارهابية، الا انه تم اعتقالهم قبل قيامهم باي تحركات او تنفيذ اي عمل ارهابي في السليمانية من قبل قوات اسايش المحافظة.

السير الذاتية للارهابيين المعتقليين:

ابو شعيب زيد الملقب بـ ابو ايمن، تم اعتقاله في مدينة السليمانية يوم 14/1/2019.

مصطفى خليفة عبد الله الحلبوسي، تم اعتقاله يوم 27/1/2019 من قبل اسايش السليمانية في المحافظة وكان ينوي استهداف حياة المواطنين وامن المدينة.

كثفت قوات الاسايش من تحقيقاتها وبدلت خططها في مواجهة الارهابيين باشراف رئيس مؤسسة امن الاقليم ومناطق كرميان وجمجمال بالتعاون مع اسايش غرب السليمانية وكرميان واتخذت كافة الاجراءات الامنية وبعد جمع معلومات عن خلية ارهابية نائمة تابعة لداعش، تمكنت القوات من كشف مكان عدد من مسلحي داعش، دخلوا حدود مدينة السليمانية بداعي العمل، وفي حملة لقوات اسايش السليمانية وغرب السليمانية، تم اعتقال الارهابيين الذين تسللوا الى اقليم كوردستان يوم 30/1/2019 بحدود جمجمال.

وتضمنت الخلية الارهابية التي اعتقلت في حدود جمجمال كل من:

عمر يونس التركي الملقب بابو عابد، تم اعتقاله يوم 30/1/2019.

عمر كامل التركي الملقب بابو فاروق، تم اعتقاله في 31/1/2019.

علي يونس التركي الملقب بابو بلال، تم اعتقاله يوم 31/1/2019.

كما تمكنت اسايش السليمانية بالتعاون مع اسايش كرميان في منطقة زنانه التابعة لكرميان من اعتقال الارهابي احمد خميس شجاع الذي كان يعمل في قسم الاخبار بتنظيم داعش وكان مكلفا بجمع المعلومات عن قوات الاسايش باربيل والسليمانية وعن البيشمركة.

واستمرارا لحملة قوات مؤسسة امن اقليم كوردستان، اعتقلت اسايس السليمانية واسايش كرميان عددا من الارهابيين:

احمد خميس شجاع الملقب بابو علي، تم اعتقاله يوم 20/1/2019 بمنطقة زنانه.

كما اعتقلت قوات الاسايش في اطار حملتها خلية ارهابية اخرى قامت بتنظيم نفسها وكان لديها مخطط ارهابي للتوجه الى منطقة حمرين وبلكانه وزنانه للقيام بعمليات انتحارية.

واعتقلت القوات يوم 16/2/2019 ثلاثة ارهابيين من اهالي مدينة باقليم كوردستان في حدود جمجمال.

الارهابي (هـ ي)، تم اعتقاله يوم 26/2/2019 اثناء توجهه الى منطقة حمرين وزنانه مع ارهابيين اثنين.

الارهابي (س ت)، تم اعتقاله يوم 26/2/2019 اثناء توجهه لمنطقة حمرين وزنانه مع ارهابيين اثنين.