تلفزيون: عبد المهدي وافق على تأجيل دعوى قضائية ضد تركيا بسبب اقليم كوردستان

اعلن مصدر عراقي يوم الثلاثاء عن وجود دعوى قضائية رفعتها الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي في المحكمة الدولية ضد تركيا، بسبب شراء الأخيرة النفط من إقليم كردستان العراق.

ونقلت محطة “روسيا اليوم” عن المصدر قوله إن الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي أوقفت الدعوى بعد وساطات تدخل بها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مردفا بالقول أن “الدعوى وصلت إلى مراحل متقدمة خلال العامين الماضيين”.

واضاف المصدر ان “الدعوى التي رفعها العبادي كانت ضد تركيا لشرائها النفط من كردستان، وقد وصلت لمراحل نهائية”، موضحا أن “الحكم فيها كان سيكون بفرض تعويض بقيمة 26 مليار دولار”.

ونوه المصدر إلى أن الحكومة التركية طلبت تأجيل المحكمة إلى خمس سنوات، موضحا أن حكومة عبد المهدي وافقت على طلب تركيا.