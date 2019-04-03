Posted on by

جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان يسلم مراهقين سعوديين للرياض

افادت مديرية مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء بتسليم مراهقين سعوديين اثنين الى المسؤولين في الرياض.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه “تم القاء القبض على مراهقين سعوديين اثنين من قبل قواتنا في منطقة فيشخابور”، مشيرة الى انه “تم تسليم المراهقين الى المسؤولين السعوديين”.

واضاف البيان ان “العملية تمت بالتعاون مع مديرية جهاز مكافحة الارهاب في الاقليم”، منوها الى ان تلك العملية “لا علاقة لها بتركيا”.

وتابع البيان ان “المراهقين انتميا الى تنظيم داعش عن طريق والدهما الذي قُتل بين صفوف التنظيم”.

وكانت قناة “العربية” الفضائية قد نشرت في يوم 31 من شهر آذار الجاري تقريرا تحدثت فيه عن قيام الامن السعودي باستعادة مراهقين سعوديين اثنين عبر تركيا بعد ان اخذهما والدهما الى صفوف تنظيم داعش في سوريا.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close