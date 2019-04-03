جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان يسلم مراهقين سعوديين للرياض

افادت مديرية مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء بتسليم مراهقين سعوديين اثنين الى المسؤولين في الرياض.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه “تم القاء القبض على مراهقين سعوديين اثنين من قبل قواتنا في منطقة فيشخابور”، مشيرة الى انه “تم تسليم المراهقين الى المسؤولين السعوديين”.

واضاف البيان ان “العملية تمت بالتعاون مع مديرية جهاز مكافحة الارهاب في الاقليم”، منوها الى ان تلك العملية “لا علاقة لها بتركيا”.

وتابع البيان ان “المراهقين انتميا الى تنظيم داعش عن طريق والدهما الذي قُتل بين صفوف التنظيم”.

وكانت قناة “العربية” الفضائية قد نشرت في يوم 31 من شهر آذار الجاري تقريرا تحدثت فيه عن قيام الامن السعودي باستعادة مراهقين سعوديين اثنين عبر تركيا بعد ان اخذهما والدهما الى صفوف تنظيم داعش في سوريا.