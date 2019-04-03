Posted on by

حادث مروري مروع يوقع ضحايا في دهوك

افاد مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء، بتصادم سيارتين في دهوك، ما أسفر عن اصابة 8 اشخاص بجروح مختلفة.

وقال مسؤول اعلام شرطة مرور محافظة دهوك ازاد طه، في تصريح متلفز، ان الحادث حصل عند تقاطع مالطا قرب “كردي مالتا”، لافتا الى ان الحادث ادى لاصابة 8 من ركاب الباص.

واضاف ان المصابين كانت جروحهم خفيفة وانهم نقلوا على الفور الى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

واوضح طه ان سبب الحادث يعود لمخالفة السائقين، وعدم التزامهما بتعليمات المرور، فعندما كانت الاشارة حمراء استعجل احد السائقين واراد الاجتياز حيث اصطدمت السيارة الاخرى بسيارته، ونتج عنه هذا الحادث المروع.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close