حادث مروري مروع يوقع ضحايا في دهوك

افاد مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء، بتصادم سيارتين في دهوك، ما أسفر عن اصابة 8 اشخاص بجروح مختلفة.

وقال مسؤول اعلام شرطة مرور محافظة دهوك ازاد طه، في تصريح متلفز، ان الحادث حصل عند تقاطع مالطا قرب “كردي مالتا”، لافتا الى ان الحادث ادى لاصابة 8 من ركاب الباص.

واضاف ان المصابين كانت جروحهم خفيفة وانهم نقلوا على الفور الى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

واوضح طه ان سبب الحادث يعود لمخالفة السائقين، وعدم التزامهما بتعليمات المرور، فعندما كانت الاشارة حمراء استعجل احد السائقين واراد الاجتياز حيث اصطدمت السيارة الاخرى بسيارته، ونتج عنه هذا الحادث المروع.