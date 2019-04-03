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سائق عراقي يقتحم السيول بسيارته لإنقاذ شخصين.. شاهد ماذا حدث!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو في العراق تم تصويره من قبل أحد الواقفين قرب جسر في قضاء كفري التابع لمحافظة السليمانية.

وأظهر الفيديو سائقاً يغامر بنفسه، ويدخل بسيارته في مياه السيول التي أغرقت المدينة من أجل إنقاذ عالقين تحت الجسر، إلا أن قوة المياه دفعت سيارته باتجاه أعمدة الجسر، فعلقت هناك. عندها خرج الشاب المغامر منها، وبدأ بمساعدة العالقين، وانتشالهم من المياه، ورفعهم نحو الناس الذين تجمهروا أعلى الجسر. وتفاعل العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الشاب الذي أبدى شجاعة لا مثيل لها. يذكر أن سيول الأمطار ضربت خلال الأيام المنصرمة العديد من المناطق والمحافظات العراقية ما تسبب بجريان مياه الأودية والأنهار بشكل جارف.

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