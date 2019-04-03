عالية نصيف تشيد بنجاح زيارة الإمام الكاظم (ع) وتدعو لرفع الحواجز الكونكريتية عن الكاظمية

أشادت النائبة عالية نصيف بجهود القوات الأمنية في إنجاح زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) من حيث الخطة الأمنية والنواحي التنظيمية، داعية الى رفع الحواجز الكونكريتية وتقليل السيطرات لتسهيل مرور المواطنين وتخفيف الزحام في الأوقات الاعتيادية.

وقالت في بيان اليوم :” ان نجاح الزيارة هذا العام من حيث الخطة الأمنية والجهد الاستخباري والنواحي التنظيمية وانسيابية حركة الزائرين هو انجاز يحسب لصالح القوات الأمنية التي تستحق الشكر والثناء والتقدير، وهذا التطور جاء بعد تراكم الخبرة طيلة السنوات الماضية وتوفر الامكانية للتعامل مع جميع الحالات والظروف وتلافي حصول أية أخطاء “.

وأكدت نصيف :” ان مدينة الكاظمية تستقبل الكثير من الزائرين حتى في الأوقات الاعتيادية وليس فقط في أوقات الزيارة فقط، فهي تضم أسواقاً مهمة ومراكز تجارية وعيادات أطباء وغيرها، وقد تسببت الحواجز الكونكريتية وللأسف بهجرة الكثير من الأنشطة التجارية لأهالي الكاظمية، ولذلك نرى ضرورة رفع الحواجز وتقليل السيطرات لتسهيل حركة المرور وتقليل الزحام وتخفيف العبء عن الأهالي وخصوصاً الموظفين والطلبة، ونأمل أن تعود الحياة الى طبيعتها في الكاظمية كما عادت في الكثير من مناطق العاصمة “.