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عطلة رسمية في النجف غد

قررت الحكومة المحلية في محافظة النجف، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس.
وقال رئيس مجلس النجف/ وكالة مجيد زيني في بيان انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس، بمناسبة ذكرى الزيارة الرجبية والمبعث النبوي الشريف وفسح المجال امام ابناء المحافظة لتأدية مراسيم الزيارة وتقديم الخدمة للزائرين الذين يفدون الى المحافظة من داخل العراق وخارجه”.
وأضاف زيني، أنه “تم استثناء الدوائر الخدمية والامنية وذلك لديمومة تأدية واجبات عملها في هذا اليوم”.

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