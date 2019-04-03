فرنسا تعلن دعمها لحكومة كوردستان الجديدة .. بارزاني يطالب بحفظ حقوق الكورد بسوريا

اعلن السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبرت يوم الثلاثاء عن دعم بلاده للحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن مجلس امن اقليم كوردستان ان مستشاره مسرور بارزاني التقى اليوم السفير الفرنسي.

واضاف البيان انه خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي في هولير جرى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية والمنطقة، وأكد الجانبان على ضرورة تطوير وتعزيز علاقات واواصر الصداقة بين شعبي إقليم كوردستان وفرنسا.

من جانبه قيم مسرور بارزاني عالياً المساعدات والدعم الفرنسي لإقليم كوردستان والتي كانت على الدوام وفي جميع المراحل داعمة ومساندة لشعب كوردستان.

كما تطرق الى خطوات تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان من جهة والتطورات الحاصلة في العلاقات بين الإقليم وبغداد من جهة أخرى وعدها خطوات إيجابية.

كما جرى في اللقاء أيضاً بحث الأوضاع في سوريا والسيطرة على المعقل الأخير لإرهابيي داعش وسبل تطبيع الأوضاع والمعالجة السياسية للمشاكل في هذا البلد، وتم التأكيد على ضرورة مراعاة تضحيات جميع المكونات وحقوقهم خلال الخطوات القادمة.

من جانبه وإضافة الى تمنياته بنجاح مسرور بارزاني في رئاسته للكابينة القادمة لحكومة إقليم كوردستان، أكد السفير الفرنسي على ضرورة تمتين وتعزيز العلاقات بين الجانبين، وأعلن ان بلاده ستستمر في دعم ومساعدة إقليم كوردستان وقوات الپێشمه‌رگة.