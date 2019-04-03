قطع الكهرباء المبرمج بأمر من وزير الكهرباء

احمد كاظم

التواطؤ بين وزير الكهرباء و موظفي وزرارته و اصحاب المولدات يبدأ بالقطع المبرمج للكهرباء بعد 20-25 من كل شهر و الغرض منه رفع سعر الأمبير للشهر القادم ليصل الى 25 الف دينارا شهريا و هذا ما يحصل في الكرادة.

قبل التاريخ المذكور كهرباء وزارة الكهرباء بدون انقطاع تقريبا لكي ينعم اصحاب المولدات بالأجور العالية بدون تشغيل مولداتهم.

المولدات في الكرادة اغلبها يعود لتجار الرئاسات الثلاث و شبكاتها و لغرض زيادة نهبهم للمال تواطؤهم مبرمج مع موظفي الوزارة و فيه ربح للموظفين و ربح لأصحاب المولدات.

باختصار: القطع المبرمج الغرض رفع سعر الامبير لينعم اصحاب المولدات بالمال و جزء منه يذهب رشوة للموظفين في وزرارة الكهرباء.

ملاحظة: بالتأكيد القطع المبرمج يحصل في مناطق اخرى من بغداد و في بقية المحافظات بعلم وزرارة الكهرباء.

ملاحظة: قصر رئيس الوزراء في الكرادة لا يشمله القطع المبرمج لان تجهيزه بالكهرباء مباشر و بلاش ما يفسر الانارة بالثريات نهارا وليلا.

قصر السيد عمار الحكيم بالجادرية لا يشمله القطع المبرمج لان تجهيزه بالكهرباء مباشر و بلاش ما يفسر الانارة بالثريات نهارا وليلا.