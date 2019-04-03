كربلاء تتحرك مجددا لإقالة رئيس حكومتها وهذه المرة “ملفات فساد اخرى”

عقد مجلس محافظة كربلاء يوم الاربعاء جلسته صوت فيها وبالأغلبية على مقترح استجواب رئيس الحكومة المحلية عقيل الطريحي.

وابلغ مصدر في المجلس بأن “مجلس المحافظة صوت بالأغلبية على استجواب الطريحي بملفات فساد جديدة”.

واضاف المصدر ان كتلة دولة القانون قد تبنت المقترح، مشيرا الى ان المجلس سيحاول اقالة الطريحي من منصبه.

وكان مجلس المحافظة قد صوّت في جلسة عقدها يوم 8/1/2019 على اقالة الطريحي، مرجعا السبب الى مجموعة من المخالفات قام بها المحافظ ومنها إدارية وقانونية ومالية تسببت بالهدر المال العام.

وقررت محكمة القضاء الاداري في الشهر نفسه رد قرار مجلس محافظة كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي.