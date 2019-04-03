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مجلس ديالى يحذر من “ازمة كبيرة” ستشهدها مناطق المحافظة قريباً

حذر رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الثلاثاء، من “ازمة كبيرة” ستشهدها جميع مناطق المحافظة قريبا، فيما أكد أن كهرباء ديالى وصلت الى مرحلة التوقف شبه التام عن اصلاح أية محولة بسبب نقص حاد في المواد الاولية.

وقال الدايني في حديث إن “هطول الامطار وكثرة الاحمال الزائدة على المحولات الكهربائية تسببت في خروج العشرات منها خارج الخدمة خلال الاسابيع الماضية”.

واضاف، أن “كهرباء ديالى وصلت الى مرحلة التوقف شبه التام عن اصلاح أية محولة بسبب نقص حاد في المواد الاولية”، مؤكدا أن “توقف اصلاح المحولات سيؤدي الى ازمة كبيرة في ديالى ككل بسبب الاعداد غير القليلة للمحولات العاطلة ما يعني حلول ظلام دامس ستعاني منه الاف العوائل”.

ودعا رئيس مجلس ديالى الى “تحرك عاجل من قبل وزارة الكهرباء لدعم تشكيلاتها في بعقوبة من خلال توفير المواد الاولية لاصلاح المحولات العاطلة والتي بعضها معطلة منذ شهر دون اي حلول تلوح بالافق”.

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