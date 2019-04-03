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محافظة عراقية تمنع عمل النساء في الكازينوهات الرجالية

وجه قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي جميع الأجهزة الامنية بمنع عمل النساء في الكافيهات التي يرتادها الرجال وعدم السماح بدخول الاحداث إليها مطلقا وتطبيق القانون بحق المخالفين.

وقال الزبيدي في بيان انه “من باب الأمانة الدينية والاخلاقية وحفاظا على مكانة مدينة النجف الدينية وقدسيتها ومن باب مساعدة العوائل الكريمة سوف نتعامل بكل حزم مع اصحاب الكافيهات الذين يستخدمون النساء للعمل في الكافيهات الرجالية ويسمحون بدخول الاحداث اليها ولن نسمح بفتح اي كافية مخالف للضوابط او يخالف الضوابط القانونية”.

وأضاف “اننا مع الحقوق والحريات لكن في اطارها الديني والاخلاقي والقانوني وما عدا ذلك لن نتهاون او نسمح به”.

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