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مسلحون يسرقون مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية من منزل بعد احتجاز ساكنيه ببغداد

افاد مصدر في الشرطة العراقية، الثلاثاء، بأن مجموعة مسلحة سرقت مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية من منزل بعد احتجاز ساكنيه شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث ان “مسلحين مجهولين اقتحموا، اليوم، منزلا في حي اور شرقي العاصمة، وقاموا باحتجاز ساكنيه في غرفة بعد تقييدهم”، مبينا ان “المسلحين قاموا بسرقة مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه”.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.

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