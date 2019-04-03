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مفتشية الداخلية في واسط تستنفر جهودها للحد من آثار السيول

أعلنت مفتشية الداخلية في واسط، الثلاثاء، عن استنفار جهودها للمساهمة في الحد من آثار السيول التي تجتاح المنطقة.

وقالت المفتشية في بيان  إنه “بتوجيه وايعاز مباشر من المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، استنفر مكتب المفتش العام في محافظة واسط جهوده كافة للمساهمة في الحد من آثار موجة السيول والأمطار التي اجتاحت المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأضافت، أن “مكتب المفتش العام شارك بمتابعة الموقف العام لحالة السيول التي اجتاحت المحافظة في الأيام القليلة الماضية والآثار التي خلفها المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد مؤخراً وتسببت بحدوث فيضانات وارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق المحاذية لنهر دجلة والروافد والأنهر الفرعية الأخرى”.

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