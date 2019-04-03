نائب: الحكومة مطالبة بمفاتحة تركيا بشأن سد اليسو

أكد النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، الاربعاء، ان العراق بحاجة الى مفاتحة الجانب التركي لضمان عدم ضخ كميات مياه اكثر من الحصة التي يتسلمها في الوقت الراهن، لافتاً الى ان الحكومة يجب ان تتفق مع الجانب التركي بشأن املاء سد اليسو وعدم تقليل حصة العراق في الصيف بحجة السد.

وقال الازيرجاوي في تصريح ان “الفترة القليلة لهطول الامطار لايمكنها ان تكون كافية لاملاء سد اليسو، حيث يتطلب ذلك وقتاً اكبر قد يصل الى ثلاث سنوات”، مبينا أن “العراق بحاجة الى عقد اتفاقيات مع تركيا من اجل عدم تقليل حصته من المياه التي يحصل عليها من الجانب التركين وخاصة في فصل الصيف”.

واوضح ان “الامطار الغزيرة والسيول التي شهدها العراق وفرت الكثير من المياه على الرغم من الضرر الذي سببته وخاصة للمزورعات، الا ان العراق لن يعاني خلال الفترة الحالية من نقص المياه”.

واشار الازيرجاوي إلى ان “الوضع الحالي يتطلب مخاطبة الحكومة التركية من قبل نظيرتها العراقية وتاكديها على عدم ضخ كميات مياه اكثر من المتفق عليه او الطبيعي، من اجل الحفاظ على السدود وعدم حدوث فيضانات”.