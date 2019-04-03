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نائب محافظ الديوانية يتوعد بمحاسبة قيادي في الحشد قضائيا بسبب منزل

توعد نائب محافظ الديوانية المهندس حسين الموسوي عن التيار الصدري،الثلاثاء،بمحاسبة رئيس هيئة الحشد الشعبي في المحافظة قانونيا بسبب تهديد الاخير للحكومة المحلية بعد قرارها القاضي تفريغ بيت حكومي مستخدم من قبل الهيئة واعطائه لدائرة التقاعد المتهالكة..
وقال الموسوي في بيان ان ” هيئة الحشد مؤسسة حكومية وعليها احترام القانون وهي تمتلك مقر اخر ولديها الامكانية لتوفير اماكن اخرى”.
وهدد رئيس هيئة الحشد في الديوانية اثناء القاءه كلمة في احد النشاطات داخل المحافظة بعدم السماح لاي شخص ان ياخذ دار الحشد بقوله (شواربنه مو علينه اذا اجه واحد واخذ البيت) مطالبا مجلس المحافظة التصويت على قرارات لخدمة المدينة وشوارعها المتهالكة .

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