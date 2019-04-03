هيرتوغ: “جمهور الجزيرة يلعب دور مهم في مواجهتنا مع العين غداً”

أبوظبي، 2 أبريل 2019- يستضيف الجزيرة فريق العين في استاد محمد بن زايد مساء يوم الأربعاء ضمن الجولة 18 من دوري الخليج العربي. ويتوقع الجمهور الرياضي مواجهة مشوقة وتنافسية في ديربي أبوظبي، ويؤكد داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة أن الفريق مستعد للقاء على الرغم من الفاصل الزمني القصير مع المباراة السابقة، وأن دعم الجمهور سيكون له أثر بالغ الأهمية في مساندة عزيمة اللاعبين ويشكل على حد وصفه لاعباً أساسياً في تشكيلة الفريق.

ويواجه فخر أبوظبي على أرضه محطة مهمة في الدوري وخاصة أنه يسعى لاستعادة توازنه عقب خسارته في مباراة الشارقة في استاد خالد بن محمد بنتيجة 3-2، مما أدى إلى تجمد رصيد الجزيرة عند 34 نقطة، ويتطلع فخر أبوظبي للبقاء في دائرة المربع الذهبي وتعويض خسارته في مواجهة العين غداً.

وقال الهولندي داميان في اللقاء الصحفي أمس: “خاب أمل جمهور الجزيرة في مباراتنا مع الشارقة، ولكننا سنتجاوز أخطائنا ونستغل كل الفرص لتحقيق الفوز على أرضنا. إن جماهير الجزيرة رائعين وسيكون دورهم في غاية الأهمية في مباراتنا يوم الأربعاء التي تحمل روح الديربي.”

وأضاف الهولندي: “إن كرة القدم رياضة جماعية وهذا يعني أن الجمهور واللاعبين والمدربين جميعهم يلعبون في صف واحد. وجميعنا يفرح عندما نحقق الفوز والعكس صحيح حين نهزم. وبما أن لدينا عامل الأرض والجمهور، فسيكون لجمهورنا دور كبير في تشجيع اللاعبين لإحراز الأهداف ويظهروا أفضل ما لديهم لنحصد النقاط الثلاث.”

وأكد داميان أن الشارقة كان خصماً صعباً، وأن ومواجهة العين يوم الأربعاء ستشكل امتحاناً مهماً كونه يسعى للحفاظ على حظوظه في المنافسة على درع البطولة بعدما استعاد عافيته بالفوز على الفجيرة.

سيغيب عن صفوف الجزيرة خمسة لاعبين أساسيين وهم قلب الدفاع فارس جمعة والذي سيغيب للإيقاف والإصابة والبرازيلي ليوناردو دي بيريرا للإيقاف أيضاً، وأوضح هيرتوغ أن الفريقان متكافئان في الدوري ويتوقع أن تكون المواجهة قوية ومثيرة في ظل رغبة كل فريق في حصد النقاط.

وأكد داميان أنه من الطبيعي أن يكون هناك غيابات وإصابات في صفوف الفريق، وأعرب عن ثقته في قدرة جميع اللاعبين على خوض المباراة، خصوصاً أن الفريق ليس 11 لاعباً فقط، وأن هذه الغيابات تفتح الفرصة لغيرهم من اللاعبين ليظهروا مهاراتهم ويلعبوا بروح الفريق الواحد.

ويعتقد لاعب خط الوسط عبدالله رمضان أن زملائه في الفريق سيبذلون قصارى جهدهم للتغلب على العين.

وقال عبدالله رمضان: “ستكون مواجهة صعبة أمام العين، تأثرنا بالهزيمة من الشارقة، وعلى الرغم من ذلك ندرك جيداً ضرورة إظهار كامل قوتنا في المباراة وخاصة أننا نلعب على أرضنا وبين جمهورنا.”

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Abdullah Ramadan (l) and Damien Hertog (r)Damien Hertog

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نبذة عن نادي الجزيرة

تأسس نادي الجزيرة في عام 1974 في مدينة أبوظبي بعد اندماج فريقي الخالدية والبطين، ليشكلا ناديًا واحدًا ألا وهو نادي الجزيرة الرياضي. المعروف باسم “فخر أبوظبي”. يخوض الجزيرة جميع مبارياته على أرضه في المسابقات المحلية والقارية على استاد محمد بن زايد الذي يتسع لـ 38.000 متفرج. ضم النادي في صفوفه العديد من نجوم الساحرة المستديرة ومن أشهرهم اللاعب الليبيري جورج وياه الحاصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم لسنة 1995.

يمتلك الجزيرة واحدة من أفضل أكاديميات كرة القدم في المنطقة، وقدمت الأكاديمية للفريق وللمنتخبات الإماراتية مجموعة من أهم اللاعبين أبرزهم علي مبخوت الهداف التاريخي لنادي الجزيرة وهداف كأس أمم آسيا لعام 2015.

يتمتع نادي الجزيرة بتاريخ حافل بالإنجازات، إذ سبق أن توج بألقاب عدة أبرزها بطولة كأس الاتحاد الإماراتي عام 2006، وبطولة كأس الأندية الخليجية الأبطال عام 2007، وكأس الخليج العربي لموسم 2009- 2010. كما فاز فريق نادي الجزيرة ببطولة دوري الخليج العربي عام 2011 وكرر هذا الإنجاز عام 2017. وحاز بجدارة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة “2011، 2012، 2016″، وحقق الجزيرة المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.

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