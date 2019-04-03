وزير التخطيط يؤكد جاهزية فرق وزارته لتنفيذ خطة التعداد السكاني في توقيتاته

أكد وزير التخطيط، الاربعاء، جاهزية فرق وزارته لتنفيذ الخطة الحكومية المرسومة للتعداد العام للسكان في توقيتاته، فيما أبدى صندوق الأمم المتحدة للسكان استعداده تقديم كافة سبل الدعم للحكومة العراقية في تنفيذ التعداد المقرر عام 2020.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي استقبل في ديوان الوزارة، اليوم الأربعاء، وفداً من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA برئاسة الممثل المقيم للصندوق في العراق أولوريمي سوجنرو “، مبينة أنه “جرى خلال اللقاء بحث استعدادات الوازرة لتنفيذ التعداد السكاني 2020 وسبل الدعم التي يمكن ان تقدمها برامج الأمم المتحدة”.

وأكد الدليمي خلال اللقاء الذي حضره رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ومدير عام التنمية البشرية في الوزارة، على “جاهزية فرق الوزارة لتنفيذ الخطة الحكومية المرسومة للتعداد في توقيتاتها”، فيما شهد اللقاء تسمية خبراء دوليين سيصلون العراق خلال الفترة المقبلة لدعم امكانات الجهاز المركزي للإحصاء في تنفيذ التعداد، بحسب البيان.

من جانبه اعرب سوجنرو عن “تقديره العالي لجهود وزير التخطيط في توفير البيئة المناسبة للتعاون مع الصندوق”، مؤكداً “تقديمه كافة سبل الدعم للحكومة العراقية في تنفيذ التعداد العام للسكان”، مشيراً الى ان “هناك عدداً من الدول ابدت استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة للعراق في هذا المجال”.

هذا وناقش اللقاء قاعدة البيانات الشاملة التي سيوفرها التعداد واهميتها في تحسين الواقع التنموي، وزيادة الدعم الأممي لجهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وتهيئة الظروف المناسبة لتأمين العودة الطوعية للنازحين.

وعرض مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت، امس الثلاثاء 2 نيسان 2019)، موضوع خطة مراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن ووافق على تحديد موعد اجرائه عام 2020.