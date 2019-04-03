وفد سعودي رفيع المستوى في العراق.. ما خلفيات الزيارة؟

قالت مصادر حكومية إن وفداً سعودياً كبيراً يزور العراق يضم وزراء ويرأسه وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي.

ويتألف الوفد السعودي من 100 شخصية بينهم 9 وزراء، لبحث تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي.

وتأتي زيارة الوفد لاستئناف أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي في العاصمة العراقية بغداد وتفعيل دور السعودية في مرحلة الاستثمار وإعادة الإعمار في العراق والتعاون في مختلف المجالات.

الزيارة كان قد كشف عنها الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي أعلن أنه سيزور السعودية خلال أسبوعين لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.