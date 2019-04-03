وولفرهامتون يُقهر مانشستر يونايتد في البريميرليج

تعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة أمام نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.

سكوت ماكتومناي، سجل الهدف الأول للشياطين الحمر في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

ولم يستمر تفوق الضيوف طويلًا حيث تمكن ديوجو جوتا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 25.

وحصل لاعب مانشستر يونايتد آشلي يونج على بطاقة حمراء في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 77 سجل كريس سمولينج، هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه ليهدي الفوز لأصحاب الأرض.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 61 نقطة في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 47 نقطة في المركز السابع.