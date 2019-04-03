‬ تقيم نظمة الحزب الشيوعي العراقي ومنظمة الحزب الشيوعي الكردستاني/ العراق في السويد حفلا فنيا ساهرا

‪: الحفل الفني‬

تقيم منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد

ومنظمة الحزب الشيوعي الكردستاني/ العراق في السويد

حفلا فنيا ساهرا على شرف

الذكرى الـ 85 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي

وتزامنا مع الذكرى الـ 71 لتأسيس اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

مع الفنانين

حسام شهرستان & مريوان عمر

وفرقتهما الموسيقية

مع الغناء العربي والكردي

وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت

المصادف 13 نيسان 2019

في مطعم بيازا بلو في هالونبيري سنتروم

Pizza Blu – Hallonbergplan 5-7

Hallonbergen – Stockholm

سعر البطاقة 350 للكبار و120 كرون للأطفال

تتضمن وجبة عشاء مع ست انواع مقبلات

ملاحظة: يرجى عدم جلب المشروبات الكحولية

للمعلومات والحجز الاتصال بـ :

دنيا رامز 0720207574

بهجت هندي 0736467056

سمير جادري 0760644044

خوشناو شير 0736772902

طارق رواندوزي 0737670614