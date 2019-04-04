آل الشيخ معلقاً على هدية السعودية للعراق: يستاهلون

علق وزير الترفيه ومستشار الديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، الاربعاء، على هدية العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للشعب العراقي، المتمثلة ببناء مدينة رياضية في العاصمة بغداد.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “خالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الإعلان عن هديته أيده الله للشعب العراقي الشقيق ببناء مدينة رياضية.. والشكر لسمو سيدي ولي العهد حفظه الله .. وتهنئتي الخالصة لأبناء وشباب أرض الرافدين… يستاهلون”.

يذكر أن وفدا سعودياً يتألف من 90 شخصاً، وصل اليوم الى بغداد يتالف من 90 شخصاً، من بينهم مدير عام ادارة العلاقات الدولية في هيئة الشباب والرياضة، محمد بن عبد الله الحميضي، لبحث مشروع انشاء المدينة الرياضية في بغداد.

ومن المؤمل ان يتم الشروع في عملية حفر الاساسات الخاصة بالمدينة الرياضية في مدة اقصاها اربعة اشهر، بعد تحديد الموقع من قبل الجانب السعودي.