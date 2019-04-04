أغربي ، أيتها الشمس الجميلة – للشاعر الألماني هولدرلين – ترجمة بهجت عباس

أغربي ، أيتها الشمس الجميلة ، ما قدّروكِ

حـقَّ قدرك ، ما عرفوك ، مقدّسةً ،

لأنّك ترتـفعين من غيـر عناء وبهدوء

لتشرقي فوق المكدودين .

**

وأنتَ ترتفع فـوقي وتهبط بألفـة ، أيّها الضِّياء !

وأدركـتْـكَ عيني حقّـاً ، رائعـاً ،

لأنّي تعلمتُ أنْ أبجِّلَ السّكونَ السَّمـاويَّ،

عندما رمَّمتْ ديوتيمـا * إحساسي .

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أوه يا مبعوثَةَ السَّماء ! كم أصغي إليكِ !

لك يا ديوتيما ! الحبيبة ! كم حدّقتْ عـيني

إلى الأعلى بـرّاقـة وممتـنّـة باليوم الذهـبيّ

الذي أريتـِني . هناك هدرت

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الجداولُ نابضةً بالحياة . ونفحـتْـني

أزهارُ الأرضِ السوداءِ عطرَها بمودة

وانحنى الأثير عَـبـرَ الغيوم الفضيّـة

إلى تحت مبتسمـاً ليباركـنـي .

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*كاهنة يونانية علمت سقراط الحكمة أطلق هولدرلين اسمها على روزيتّـه زوجة المصرفيّ الألمانيّ كونتارد وقد وقع في حبها عندما كان معلماً لأولادهـا.