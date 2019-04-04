أغربي ، أيتها الشمس الجميلة – للشاعر الألماني هولدرلين – ترجمة بهجت عباس
أغربي ، أيتها الشمس الجميلة ، ما قدّروكِ
حـقَّ قدرك ، ما عرفوك ، مقدّسةً ،
لأنّك ترتـفعين من غيـر عناء وبهدوء
لتشرقي فوق المكدودين .
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وأنتَ ترتفع فـوقي وتهبط بألفـة ، أيّها الضِّياء !
وأدركـتْـكَ عيني حقّـاً ، رائعـاً ،
لأنّي تعلمتُ أنْ أبجِّلَ السّكونَ السَّمـاويَّ،
عندما رمَّمتْ ديوتيمـا * إحساسي .
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أوه يا مبعوثَةَ السَّماء ! كم أصغي إليكِ !
لك يا ديوتيما ! الحبيبة ! كم حدّقتْ عـيني
إلى الأعلى بـرّاقـة وممتـنّـة باليوم الذهـبيّ
الذي أريتـِني . هناك هدرت
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الجداولُ نابضةً بالحياة . ونفحـتْـني
أزهارُ الأرضِ السوداءِ عطرَها بمودة
وانحنى الأثير عَـبـرَ الغيوم الفضيّـة
إلى تحت مبتسمـاً ليباركـنـي .
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*كاهنة يونانية علمت سقراط الحكمة أطلق هولدرلين اسمها على روزيتّـه زوجة المصرفيّ الألمانيّ كونتارد وقد وقع في حبها عندما كان معلماً لأولادهـا.