إدارة البطـرك لـويس فاشـلة ، رذالة تـنـبـذ الأصالة وتـفـتخـر بالـدخالة الحـلـقة الرابعة

بقـلم : مايكـل سـيـﭘـي / سـدني

31/1/2013 – 31/1/2019 https://saint-adday.com/?p=28241

قـبل الـتغـلغـل في المقال أقـول للـﭘـطـرك لـويس ثم للقارىء العـزيز ، تأمّل الصورة في أعلاه ! أي منهما تـلـيق أن تكـون لرجـل دين ؟

صـدگ يـگـول المثـل : (( بْـشـوﭘا د باز بَـزبـوز ، وْ بْـشـوﭘا د نِـشْـرِ قـوﭘْـياثا ))

متـضعـضع ، وﭼـماله بالقاط يلـتـفع ! باقي فـقـط لسانه ينـدلع ، ليـقـول إللي ما يعـجـبه خـلـيه ينـقـلع

يا عـزيزي الـﭘـطـرك أنت بلسانـك قـلـتَ ( آنا لـيـبي ) ومن صورتـك مبـيّـن ( آيت لـيـبوخ ) .. طيب ليش ما رفـضـتها والتركة ثـقـيلة ؟ وأنت مريض ونـفـسك عـليلة ؟ وتـﮔـول بـﭼـيت من فـرحـتي الأسـيلة ، ما هـذا التـناقـض وأنت فـقـيه وعاقـل وحـبّاب إبن حـمولة ؟

يقـول الـﭘـطـرك لـويس في رسالته : (( لا طمع لي في حـطام الدنيا )) … فأقـول له يا أخي الموقـر ، أنا أيضاً أقـرّ لك : لا طمع لي في حـطام الدنيا لأنه حـطام !… ولكـن أنا وأنت عـنـدنا طمع بالملايـيـن حـتى تـضمن نـفـقات سـفـراتـك إلى يوم الـدين ….. (( وللسعادة الحـنـون )) .

ويضيف : (( إن ضعـيفي الـنـفـوس ، لا يتحـملـون إستعادة الكـنيسة الكلدانية هـيـبتها ودورها وتألـقها عـلى الصعـيدَينالمحـلي والعالمي )) ……. حـقاً ضحّـكـتـني قـليلاً ، أصادق أنك مسترخي في هـيـبتـك ، أم في حـلـم يـقـظتك معـجـب بتألـقـكَ ؟ أنسيتَ أنت أم تموّه عـلـينا بكلامك ؟ ألست أنت الـذي كـتـبتَ مقالاً منـشورا بـيـدك ، وإعـترفـت بأن ثمان كـنائس في بغـداد أغـلِـقـت ! حـيث لا داعـش ولا خالته كانت ؟ ألا تـدري بأوضاع الموصل قـبل داعـش أن أربع كـنائس أقـفِـلـت ؟ أنسيت بـيانـك عـن لجـنة التحـقـيق أن أمـوال أبرشيتي بغـداد والبصرة فُـقِـدت ؟ والمطران وردوني وجّه لك سهماً في سـدني قائلاً : لـيش منـو منـكم ما كـن باق .. وأنت سكـتـت ؟ …..

أنسيت فـوضى طردك الكهـنة والرهـبان الأصلاء من الكـنيسة الكـلـدانية لا لسبب سوى تـنـفـيساً للمكـبوت في نـفـسـك ، وتعـويضاً عـن شعـورك بنـقـصكَ ؟ وحـين واجـهـك الأب نـوئيل في قاعة سان ديـيـﮔـو بان عجـزك بصمتـك ؟ أنسيت الكاهـن الفلاني والآخـر العلاني والثالـث الخلاني والـرابع الألماني يُـقـبّـل ثـغـورَ حِسان بالمجانِ وبعـلمك … ووو ؟ أنسيت بـديعـياتك وصومك وفاتحـتـك وإلهـك ؟ فـتأتي وتـتـكـلم عـن هـيـبتك متبجحاً بتألـقـك ؟ وكما تـقـول أنت ( أليس هـذا عـيـباً)…. أليست كـلها براهـين عـلى فـشل إدارتـك ؟ نحـن لسنا نـطالـبك بالمستحـيل ولكـن عـلى الأقـل لا تـنـفخ نـفـسك ، وفـوق كـل ذلك تـقـول صـلـوا لأجـلي … ( إحـنا صلـينا وما قـبضنا إلاّ خـيـبة أملـنا ) … أردناك أنْ تمشي عـلى خـطى المسيح ، فـلم تـقـتـفِ آثار أقـدام المسيح الجـريح بل مشيت في دروب السياحة للـتـريـيح بحجة تـرميم الكـسيح …. عـلـينا يا صاحـب السيادة المنيح ؟

مغـرم بتمجـيـد الـذات فـيـقـول :

1 ــ (( إني واثق من أن عـملي سوف يتم تـقـيـيمه فـيما بعـد )) …. ولماذا فـيما بعـد ؟ من ثمارك الـيـوم

نعـرفـك للغـد .

2 ــ (( نـزيف الهجـرة الذي أفـقـد المكـوّن المسيحي نحـو مليون شخـص ، وطلبات المهاجـرين ، مما

إستوجـب إرسال كهـنة لهم )) .…. إذا كانـوا بحاجة إلى كهـنة فـلماذا طالبت كـهـنـتهم بالـرجـوع

بحجـجـك الفاهـية ؟ أم كانت علاجاً لأمراضك الـنـفـسية ؟.

3 ــ (( وذاقـت معهم مرارة التهجـير وقاسمتهم رجاء العـودة وفـرح الـتحـرير والإعـمار )) .

بماذا ذقـت وقاسمتَ ، هـل بسفـراتـك السياحـية ؟ ثم أية عـودة وفـرح ؟ .

4 ــ تـقـول : (( تـنظيم الدائرة المالية البطريركـية )) …. وين فـلـوس الأبرشية .. البصرة والبغـدادية ؟

ثم أية رعـية تعـلم بحـسابات الكـنيسة المصرفـية ؟ بحجة أن بضعة أفـراد خـورنية يعـرفـون …

حالهم حال شـلة البطريركـية .

5 ــ (( إنعـقاد السينودس الكلداني السنوي بإنـتظام )) … لماذا لم يكـن في زمن المرحـوم دلي بإنسجام ؟

6 ــ (( تجـديد الطقـوس لكي تـتلاءم مع العـصر )) …. هـدم متعـمد لأنـك مكـلـف به .

7 ــ (( رسامة ثمانية أساقـفة جـدد )) …. من تيارك لضمان تمرير قـراراتـك .

8 ــ (( تأسيس الرابطة الكلدانية )) …. حـزبك السياسي لمشاريعـك المجـهـولة … أما البُـسطاء ــ بُـعـد

نـظـرهم سنـتـمترات ــ يصفـقـون لك بهـلـهـولة .

9 ــ (( تأسيس المجلس الراعـوي لبغـداد وهـيئة المستـشارين للبطريركـية وبنحـو مواكـب للكـنيسة

الجامعة ….. )) …. كـلـها لتمجـيـد ذاتـك تعـويضاً عـن نـقـصـك .

10 ــ (( إني أدرك أن المسيح لم يعـمل إلّا الخـير ، لكـن الناس لم يرضوا عـنه ، فـقاموا بصلبه ، وأنا

لست بأفـضل مـنه )) . وهـنا أقـول لـلـﭘـطرك لـويس ــ قـف هـذا الكلام عـيـب ــ لماذا ؟ .

أولاً :

جاء في مقال أخ ، ما يلي ….. (( كـلمة ــ العـيب ــ تـتردد عـلى لسان الناس العاديـين في جـلساتهم الإجـتماعـية في البـيوتات المقاهي ، وتُـقال مِن قِـبَل الوالـدين وكـبار السن للصغار والمشاكسين والمنحـرفـين لردعهم وتـنـشئـتهم ، ولا تُـقال في مناسبات إعلامية رسمية )) ……

ناسياً هـذا الأخ أو متـناسياً أن صاحـب الغـبطة لـويس الـﭘـطـرك في مقابلة مع إحـدى الـفـضائـيات قال ( هـذا عـيـب ) !! فـلماذا لم يُـعـيّـبه ويعـتـرض عـليه ؟ http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=873779.0

ثانياً :

إن الـﭘـطرك يقارن نـفـسه ويـوازيها بالمسيح ، ناسياً تـذمـره بتأريخ 30 نيسان 2018 من خـطاب السيد سلوان جميل السناطي الـذي شـبّه عـمل السيد سـركـيس آغاجان بقـدر عـمل المسيح …. عـزيزي الـﭘـطرك : لـن نـطـيل عـلـيك … إدارتـك فاشـلة ودمت بخـير .

https://saint-adday.com/?p=23469

http://www.ankawa.org/vshare/view/10795/salwan-alsanaty/