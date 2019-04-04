إليك أغرب أساليب العناية بالشعر

بعض الوصفات الخاصة بالعناية التجميليّة تبدو غريبة جداً، ولكنها قد تكون فعّالة جداً أيضاً. تعرّفوا فيما يلي على أغرب أساليب العناية بالشعر التي تعد بحلّ مشاكله وجعله أكثر حيوية ولمعان.

– عصير البصل لتعزيز نموّ الشعر



يتميّز البصل بغناه بمادة السولفور التي تُعرف بكونها مُعزّزة لنموّ الشعر، ولذلك يُنصح بتدليك فروة الرأس مرة أسبوعياً بعصير البصل.

يُترك هذا العصير على فروة الرأس لمدة 10 دقائق أو أكثر مما يساهم في تعزيز نموّ الشعر بسرعة كبيرة.

– مياه المطر لشعر أكثر لمعاناً



تتميّز مياه الأمطار بكونها خالية من المواد الكيميائية، وأكثر رقّة على الشعر من مياه الصنبور كونها فقيرة بالترسّبات الكلسيّة.

لمزيد من اللمعان والإشراق، يُنصح بتفويح الشعر بخليط من مياه المطر والخل الأبيض كونه يزيل بقايا مستحضرات التصفيف التي تتراكم على الشعر ويزيده لمعاناً.

– القهوة السريعة التحضير لشعر أكثر حيوية



تلعب القهوة السريعة التحضير دوراً فعّالاً في مجال العناية بالشعر، خاصةً إذا تمّ خلطها مع العسل الطبيعي وزيت الزيتون بهدف تحضير قناع مغذّي. يكفي خلط ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقتين كبيرتين من بودرة القهوة السريعة التحضير ثمّ طبّقوا هذا الخليط على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة قبل شطفه وغسله بالشامبو.

– “تي شيرت قطنيّة” لتجفيف الشعر



يساهم تجفيف الشعر المجعّد بمنشفة قطنيّة بعد الحمّام في إزالة فائض الرطوبة عنه ولكنه يتسبب في تطايره أيضاً. ولذلك ينصح الخبراء بتجفيف الشعر بـ”تي شيرت” قطنيّة قديمة بعد عصره جيداً مما يساهم تجفيفه دون تطايره.

– الأسبيرين لمحاربة القشرة



إن إضافة بضع حبّات من الأسبيرين إلى الشامبو الذي تستعملونه من شأنه أن يقضي على مشكلة القشرة، إذ يخفف من التهابات فروة الرأس ويخلصها من القشور البيضاء المزعجة. يكفي هرس 3 حبات من الأسبيرين وإضافتها إلى مقدار ملعقتين صغيرتين من الشامبو عند غسل الشعر للتخلّص من مشكلة القشرة بشكل نهائي.

– ارتداء قبعة الاستحمام لأطول فترة ممكنة



يساعد ارتداء القبعة البلاستيكية، التي تحمي الشعر أثناء الاستحمام، لأطول فترة ممكنة على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس. يُفضّل النوم بهذه القبعة ليلة كاملة 3مرات أسبوعياً للمساعدة على تعزيز نموّ الشعر.

– الموز لحماية الشعر من الجفاف



إن غنى فاكهة الموز بالبوتاسيوم يساعد على حماية الشعر من الجفاف. يكفي هرس حبّة ناضجة من الموز وتطبيقها على الشعر ابتداءً من الجذور حتى الأطراف، ثمّ تركها لمدة 15 دقيقة قبل غسل الشعر بعد ذلك بالشامبو. يُنصح بتطبيق قناع الموز على الشعر الجاف مرة أسبوعياً للحصول على النتيجة المرجوّة.

– شطف الشعر بماء سلق البطاطس



جرّبي شطف شعركِ بماء سلق البطاطس التي تكون عادةً غنيّة بالفيتامينات من فئة A وb، فمن شأن ذلك أن يعيد الحيوية والكثافة للشعر الرقيق مما يساهم في زيادة حجمه. يمكن أيضاً شطف الشعر بماء سلق البصل لتعزيز نموّه.