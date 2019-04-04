ارتفاع ملحوظ بانتاج الكهرباء في كوردستان

اعلنت المديرية العامة للكهرباء في محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، ازدياد انتاج الطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ بسبب ازدياد نسبة المياه.

وقالت المديرية العامة للكهرباء في محافظة السليمانية في بيان لها، انه “وبعد ازدياد نسبة الامطار خلال الموسم الحالي وارتفاع نسبة مياه الامطار المخزونة داخل سدي دوكان ودربندخان وارتفاع نسبة الاطلاقات المائية، تمكنا من تشغيل جميع وحدات التوليد الكهربائية في محطتي دوكان ودربندخان”.

واضاف ان “نسبة انتاج الطاقة الكهربائية في محطة سد دوكان وصلت الى 280 ميغاواط، وفي محطة دربندخان وصلت الى 240 ميغاواط”، لافتا الى ان “نسبة انتاج الطاقة الكهربائية في اقليم كوردستان وصلت الى 3 الاف و600 ميغاواط وهذه هي المرة الاولى التي تصل فيها النسبة الى هذا الحد”.

وتابع البيان انه “واعتباراً من الشهر الحالي سترتفع ساعات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية الى 16 ساعة”.