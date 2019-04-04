الاعلام الامني يصدر توضيحاً بشأن حادثة ناحية السلام في ميسان

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن حادثة ناحية السلام في محافظة ميسان، جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان انه “دعما وحماية لجهد المؤسسات الحكومية ولاسيما في محافظة ميسان التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في مناسيب المياه أسهمت قوة مشتركة من قسم الميمونة ومركز شرطة الخمس وفوج طوارىء البصرة /5 ومفرزة من قسم استخبارات ومكافحة إرهاب الميمونة في تأمين الحماية للجهد الحكومي الهندسي لمعالجة الضغط المائي الكبير الذي تطلب فتح سدة (أبو عشرة) في منطقة الخمس /ناحية السلام تخفيفا على نهر السلام”.

واضاف البيان انه “لدى استنفار كل الجهود المخلصة لمعاجلة أزمة السيول تعرضت القوة الأمنية إلى إطلاق نار مباشر من جهة القرى القريبة من السدة، مما أدى الى استشهاد النقيب حازم منصور معتوك الحيدري، وإصابة اثنين من مفوضي الشرطة وإلحاق أضرار في الآليات العاملة”.

وتابع “استمر الجهد الحكومي بحماية قوتنا الامنية في فتح السداد وفق متطلبات خطة الموارد المائية لتخفيف الضغط على الأنهر وخفض مناسيب المياه”، مبينا انه ” ومتابعة للمتورطين بهذه الجريمة باشرت الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات عن الأشخاص الذين أطلقوا النار، وقد تم تحديد هوياتهم وأسمائهم، فيما بدأت عملية تفتيش في تلك المناطق وملاحقة المتهمين”.