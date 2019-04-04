البرلمان العراقي يدمج قوانين لمواجهة “آفة”

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية (الأكبر سناً) حنين قدو يوم الأربعاء عن تقديمه طلبا يقضي بدمج ثلاثة قوانين بقانون واحد تخص النزاهة ومحاربة الفساد.

وقال قدو، ان “في مجلس النواب ثلاث قوانين تخص النزاهة ومحاربة الفساد، وهي (قانون النزاهةـ قانون الكسب غير مشروع، قانون من اين لك هذا)”، مبينا “قدمت طلبا الى هيأة النزاهة والجهات الاخرى واللجان البرلمانية لمناقشة هذه القوانين الثلاثة ودمجها بقانون واحد”.

وأضاف ان “هذه القوانين، باعتبارها كلها تتعلق بجانب النزاهة ومحاربة الفساد، فدمجها بقانون واحدة، وصياغته بشكل رصين أفضل، من جعل ثلاث قوانين، ربما تكون فيها ثغرات”.

يشار الى ان آفة الفساد المالي والاداري قد انتشرت في دوائر الدولة ومؤسساتها بشكل واسع واصبحت ظاهرة تهدد العراق ومستقبله المالي والاقتصادي اذ يخمن مراقبون اهدار البلاد مئات مليارات الدولارات منذ عام 2003 والى الان بسبب الفساد.