التشيك ترحّل للنمسا عراقيين مرتبطين باعتداءات على قطارات

أكّدت الشرطة في جمهورية التشيك، الأربعاء، أنها رحّلت رجلا وامرأة عراقيين إلى النمسا لارتباطهما باعتداءين على قطارات في ألمانيا في العام 2018.

وأوقف الرجل البالغ 30 عاما والمرأة البالغة 27 عاما في مطار براغ الأسبوع الفائت، بعيد توقيف عراقي ثالث في فيينا.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة هانا روباسوفا لوكالة “فرانس برس”: “تم اقتيادهما للحدود وتسليمهما للسلطات النمساوية الثلاثاء”.

ووافق العراقيان على أن يسلما للسلطات في النمسا الأسبوع الفائت بعدما أصدرت فيينا مذكرة توقيف بحقهما.

وتشتبه السلطات بتورط العراقيين الثلاثة في اعتداء عبر وضع شريط صلب على قضبان السكة الحديد بين مدينتي ميونيخ ونورمبرغ في جنوب ألمانيا، ما تسبب بتحطم النافذة الأمامية لقطار في تشرين الأول/اكتوبر الفائت.

ووقع اعتداء مماثل في كانون الأول/ديسمبر الفائت قرب برلين تسبب بإتلاف خط كهربائي علوي.

ولم يؤد الاعتداءان إلى سقوط ضحايا أو أضرار كبيرة، غير أن “خطأ تقنيا فقط ساهم في تجنب وقوع جرائم قتل متعمدة”، وفق بيان لمكتب الادعاء في فيينا.

وعُثر على راية لتنظيم داعش فوق خط السكة الحديد المستهدف قرب برلين.

وأقر الرجل الموقوف في فيينا بالتورط في الاعتداءين لكنه نفى وجود أي دافع إرهابي وراء ذلك.

وأفاد محققون في مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا أن تعاون السلطات الألمانية والنمساوية أسفر عن توقيف المتهم العراقي الاثنين في فيينا.

وذكرت وسائل إعلام نمساوية أنّ المتهم العراقي وهو أب لخمسة أطفال كان يعمل في شركة خدمات أمنية مع ترخيص بالدخول لملاعب كرة قدم.