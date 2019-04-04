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الجماعة الاسلامية تكشف عن ملاحظات بمشروع قانون رئاسة اقليم كوردستان

اعلن رئيس كتلة الجماعة الاسلامية في البرلمان الكوردستاني عبدالستار مجيد، الاربعاء، عن ملاحظاتهم بشأن تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان.

وقال مجيد في مؤتمر صحفي بعد جلسة البرلمان انهم أبدوا ملاحظاتهم بشأن تعديل القانون، معربا عن الأمل في ان يتم التصويت على مشروع القانون في الجلسة المقبلة للبرلمان، مع الاخذ بعين الاعتبار آراء وملاحظات جميع الاطراف.

وأنهى برلمان كوردستان جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء لقراءة مشروع قانون تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان.

وفي الجلسة انتهت القراءة الثانية لتعديل قانون رئاسة الاقليم، حيث قدم اعضاء البرلمان من مختلف الكتل ملاحظاتهم بشأن التعديل.

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