الحكومة العراقية ترغب بإجراء الانتخابات المحلية بهذا الموعد

ذكر النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار بدر الزيادي يوم الاربعاء ان الحكومة الاتحادية ترغب بإجراء انتخابات مجالس المحافظات

وقال الزيادي، ان “رأي الحكومة ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في شهر نيسان 2020 ومجلس النواب يريد ان تجري الانتخابات بأسرع وقت ممكن، بسبب ان مجالس المحافظات الحالية، اصبح عمرها أكثر من ست سنوات”.

وأضاف ان “ابرز التعديلات على قانون الانتخابات المحلية، هي تغيير الية التصويت وجعله الكترونيا وعمر المرشح يجب ألّا يقل عن 30 سنة والشهادة يجب ألّا تقل على البكالوريوس، الا 20% من المقاعد سوف تخصص لحملة شهادة الاعدادية، وهذه تعديلات أولية، والأيام المقبلة، سوف تشهد تعديلات اخرى”.