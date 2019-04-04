الدخيلي يشارك في الحفل السنوي الذي تنظمه مبرات التضامن لرعاية الايتام في المحافظة

المكتب الاعلامي

شارك النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي في الحفل الذي نظمته مبرات التضامن لرعاية وتأهيل الايتام بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر لتأسيسها , مشيداً بالدور الايجابي الكبير الذي لعبته هذه المنظمة في دعم شريحة الايتام في المحافظة .

وقال الدخيلي ان ” جمعية التضامن من المؤسسات الخيرية الكبيرة التي اسست لمفهوم التكافل الاجتماعي في ذي قار التي ساهمة في تقديم الدعم والرعاية لشريحة الايتام , معبراً عن استعداد الحكومة المحلية لتقديم كافة انواع الدعم للجمعية بالتعاون مع دوائر المحافظة الخدمية “.

ودعا النائب الاول لمحافظ ذي قار الحكومة المركزية والميسورين لتقديم الدعم المادي والمعنوي لمبرات التضامن لضمان استمرار عملها والنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها لشريحة الايتام في المحافظة .

المكتب الاعلامي

للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )