الديمقراطي الكوردستاني يبحث مع لبنان وضع الجالية وفتح قنصلية في أربيل

التقت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري الأربعاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر إقامته ببغداد، لبحث تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

واكدت صبري في تصريح ان “اللقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني تطرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم الشعبين الشقيقين”، مشيرة إلى أن “اللقاء تناول علاقة لبنان مع إقليم كوردستان ووضع الجالية اللبنانية فيه”.

وبينت صبري ان “اللقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني شهد تقديم طلب باهمية فتح قنصلية لبنانية في إقليم كوردستان لمتابعة شؤون الجالية اللبنانية، بالإضافة إلى أهمية ديمومة العلاقة الاقتصادية والتجارية وفي مختلف المجالات مع لبنان”.