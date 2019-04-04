العراق.. لحرمانه من الارث.. كيف تحول احد الاحياء الى ميت بجرة قلم؟

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تأشير وفاة أحد الأشخاص الأحياء في دائرة أحوال الرصافة وتنظيم صورة قيد تثبت وفاته، بغية منعه من الأرث.

وجاءت عملية الكشف على خلفية قيام مفرزة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام في دائرة الجنسية بتدقيق سجلات دائرة أحوال الرصافة، حيث ضبطت المفرزة حالة تأشير وفاة شقيقين بشهادة وفاة واحدة، ونظمت بحقهما صورة قيد تثبت وفاتهما، وبعد التحري والتحقق الذي أجرته المفرزة التفتيشية اكتشفت أن أحد الشقيقين على قيد الحياة وأن الدائرة أشرت وفاته بالاعتماد على شهادة وفاة أخاه المتوفى، وهذا ما اثبتته صحة صدور شهادة الوفاة من دائرة الصحة في الشيخ عمر.

وقد توصلت المفرزة التفتيشية الضابطة لحالة التلاعب والتزوير الى أمينة السجل المدني المتورطة بعملية المخالفة تلك، واتخذت بحقها الاجراءات القانونية اللازمة.

واشارت معطيات التحقيق الاداري الابتدائي الذي أجراه مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أن الهدف من هذه العملية هو حرمان الشخص المدّعى وفاته من الإرث.