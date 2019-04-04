العراق يسمح باستيراد محصول لقلة انتاجه المحلي

اعلنت وزارة الزراعة العراقية، الاربعاء، السماح باستيراد محصول البطاطا، نتيجة لقة انتاجه المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان انه “حصلت الموافقة على السماح بأستيراد محصول البطاطا ومن كافة المنافذ الحدودية”.

واضاف أن “ذلك جاء نتيجة قلة انتاجها محليا، مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع زيادة اسعارها”، مؤكدا ان “الوزارة مازالت تمنع استيراد عشرة محاصيل لوفرتها محليا، من اجل حماية المنتج المحلي”.

واشار الى أن “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر، ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة او شحة المنتج الزراعي المحلي”.