العراق يمنح “الغجر” بطاقة وطنية دون الاشارة لهم كما كان في السابق

اعلنت عضو كتلة “سائرون” النيابية أنعام الخزاعي يوم الاربعاء عن منح وزارة الداخلية أول بطاقة وطنية موحدة لشريحة الغجر من دون إشارة كما كان في السابق.

وقالت الخزاعي في بيان اليوم، إن “وزارة الداخلية منحت المواطنين من شريحة الغجر العراقيين أول بطاقة وطنية موحدة دون الإشارة إليهم كما كان في السابق”.

وأوضحت ان “هذا الإجراء يعد الأول من نوعه بعد أن كانت توضع إشارة للمواطنين الغجر والذي يعتبر نوعا من انواع التمييز”.

ويشكل الغجر العراقيون أقلية عرقية في البلاد ويسكنون في قرى، وتجمعات بشرية عادة ما تكون منعزلة على أطراف المدن والبلدات.

ويسكن الغجر في تجمعات سكنية ضمن المحافظات الاتية وهي: بغداد، والبصرةن ونينوى، إضافة إلى بعض القرى في سهول جنوب العراق في المثنى، والديوانية و مما تجدر الإشارة له أن كنعان، و هي إحدى مدن محافظة ديالى، تعتبر أهم موطن للغجر في العراق وغيرها.

وتعرض الغجر في العراق بعد عام 2003 لعمليات انتقامية من مليشيات مسلحة في أنحاء متفرقة من العراق بسبب امتهان الغجر لمهن الرقص والجنس، حيث تم تدمير قرية الغجر جنوب شرق بغداد ، كما تم تدمير عدة قرى للغجر في جنوب العراق، والفرات الأوسط، ومن اهمها مدينة كنعان، حيث هاجم مسلحو عشائر مجاورة لهم أماكن سكناهم بدعوى انهم لا يملكون نظاما اخلاقيا متماسكا، مما أدى إلى هجرة غالبية الغجر من العراق.