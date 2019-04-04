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العمل العراقي: دعوات الاقلمة خطرة على وحدة البلاد وتهدد بتقسيمه

اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الخميس المصادف ٤ / ٤ / ٢٠١٩ ، بيانا على خلفية الدعوات لإعلان اقليم في مدينة البصرة ، ومما جاء فيه:
تتصاعد الدعوات السياسية لإعلان اقليم في مدينة البصرة كان آخرها قرار مجلس محافظة البصرة تصويته للبدء بإجراءات اقليم البصرة.
وأضاف البيان: ان مجلس محافظة البصرة هو لتصريف الاعمال وفاقد للشرعية لان مدة ولايته خارج التوقيتات الدستورية بسبب تأخر انتخابات مجالس المحافظات وبما ان قرار الاقلمة هو من القرارات المهمة فليس من صلاحيات المجلس تداوله او التصويت عليه في الوقت الحالي.
وأشار: ان هذا القرار وان كان شكله دستوري الا انه على ما يبدو هروب من معالجة المشاكل الخدمية التي تعاني منها المحافظة والتي فشل مجلسها في مشروعية الانجاز على كافة المستويات وبالذات الخدمية منها.
وختم البيان بدعوة جميع الأطراف الى الحفاظ على وحدة العراق ومعالجة التحديات الجسيمة التي تهددها ، كما دعا السياسيين الى ترك المصالح الضيقة والتفرغ لخدمة المواطن بدلا من إشغاله بقضايا فرعية لا طائل منها الا انها خطرة على البلاد في هذا الوقت بالذات.

المكتب الاعلامي
المجلس السياسي للعمل العراقي
٤ / ٤ / ٢٠١٩

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