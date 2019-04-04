المستشارة التربوية نهى عازم من الطيبة ، تفوز بمناقصة مفتشة في وزارة التربية والتعليم عن لجان الاستحقاق

الطيبة – من شاكر فريد حسن

فازت ابنة الطيبة المستشارة التربوية والإخصائية العلاجية نهى أحمد عازم ، بمناقصة مفتشة مسؤولة عن لجان الاستحقاق المنبثقة عن وزارة التربية والتعليم في منطقة لواء المركز .

ويذكر أن نهى عازم تعمل في مدرسة الأخوة بالطيبة ، ومرشدة وعضو في لجان الاستحقاق على مدار 25 سنة ، حاصلة على اللقب الأول في التربية الخاصة ، واللقب الثاني في الاستشارة التربوية ، وهي اخصائية علاجية ومرشدة ومُشَخصّة تربوية ومُوجهة اهال .