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المستشارة التربوية نهى عازم من الطيبة ، تفوز بمناقصة مفتشة في وزارة التربية والتعليم عن لجان الاستحقاق

المستشارة التربوية نهى عازم من الطيبة ، تفوز بمناقصة مفتشة في وزارة التربية والتعليم عن لجان الاستحقاق

الطيبة – من شاكر فريد حسن

فازت ابنة الطيبة المستشارة التربوية والإخصائية العلاجية نهى أحمد عازم ، بمناقصة مفتشة مسؤولة عن لجان الاستحقاق المنبثقة عن وزارة التربية والتعليم في منطقة لواء المركز .

ويذكر أن نهى عازم تعمل في مدرسة الأخوة بالطيبة ، ومرشدة وعضو في لجان الاستحقاق على مدار 25 سنة ، حاصلة على اللقب الأول في التربية الخاصة ، واللقب الثاني في الاستشارة التربوية ، وهي اخصائية علاجية ومرشدة ومُشَخصّة تربوية ومُوجهة اهال .

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