انطلاق الملتقى العلمي الدولي الأول لـ«التميز» تحت شعار “أفكار ومشاريع تنموية”

الكويت – زياد الشيخلي

انطلق صباح يوم الاربعاء الثالث من نيسان في الكويت الملتقى العلمي الدولي الأول للتميز، بعنوان “أفكار ومشاريع تنموية” لتطوير المنظومة الرياضية العربية.

وسلط الملتقى الذي عقد في فندق النخيل وسط الكويت, الضوء على أهم القضايا الرياضية والشبابية برعاية معالي وزير الاعلام و وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الاستاذ محمد ناصر الجبري وحضور مدراء بعض المؤسسات الحكومية والاهلية الداعمة لمشاريع وبحوث الملتقة وحضور نخبة من الأكاديميين والاختصاصيين في هذا المجال لزيادة المشاركة والوعي بأهميته، باعتباره أحد مقومات الدولة الحديثة.

ويأتي الملتقى كخطوة عملية وعلمية نحو الارتقاء بالرياضة العربية، ونقطة تلاق بين المهتمين والمنتمين للمجال الرياضي العربي والهيئات الرياضية والوزارات المعنية بالشان الرياضي العربي، لضمان الممارسة المنتظمة والمنافسة الشريفة بين الرياضيين العرب والحفاظ على الإنجازات الرياضية العربية، بما يعزز قيم الشراكة العربية في المجال الرياضي.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني الكويتي ثم تلاوة أيات من الذكر الحكيم بعدها القى معالي وزير الاعلام و وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الاستاذ محمد ناصر الجبري كلمة أثنى فيها على دور هذا الملتقى وأكد على أن يكون الملتقى بادرة وثمرة خير على تطوير الرياضة العربية والارتقاء بها من خلال المشاريع والبحوث والندوات والدورات القابلة للتطبيق والتي أنفرد بها هذا الملتقى.

وأكد معالي الوزير على دعم الوزارة للشباب والرياضة الكويتية والاهتمام العالي بالرياضة العربية.

وختم كلمته بتقديم الشكر والعرفان لادارة الملتقى والقائمين عليه وبالحضور .

بعد ذلك جاءت كلمة رئيس الملتقى العلمي الدولي الأول للتميز رئيس قسم التربية البدنية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عبدالله الغصاب,

ورحب الغصاب بمعالي وزير الاعلام وبالحضور الكريم كما أثنى على جهود جميع الداعمين لهذا الملتقى من مؤسسات حكومية واكاديمية واعلامية .

وأكد الاستاذ الدكتور في ختام كلمته على أن هذا الملتقى يتميز بطرح مشاريع وبحوث قابلة للتطبيق وهي طريقة لاول مرة تطرح في ملتقيات عربية ودولية والتي انفردت بها التميز للاستشارات الرياضية والتي نتمنى ان تكون سياق عمل ثابت للملتقيات الاخرى..

بعدها كانت كلمة الدكتورعبد المحسن مبارك العازمي أمين عام الملتقى ورئيس مكتب منظمة الصندوق العالمي لتنمية والتخطيط التابع إلى الأمم المتحدة في الكويت,

حيث رحب العازمي بمعالي الوزير وبجميع الحضور والمشاركين وأكد على دور الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط في رعاية هذا الملتقى ودعم جميع النشاطات والمشاريع المقدمة لاسيما التي تدعم في تطوير الرياضة العربية .

واكد العازمي أن الصندوق من اهدافه:

تفعيل دور المشاركة للمؤسسات.

توحيد الرؤى.

توفير فرص لتقديم مشاريع قابلة للتنطبيق.

وختم كلمته بتقديم الشكر لجميع العاملين والقائمين على نجاح هذا الملتقى.

بعد ذلك كانت كلمة لرئيس الوفود العربية المشاركة في الملتقى والتي القاءها الاستاذ الدكتور وسام الشيخلي رئيس الأكاديمية العلمية للبحوث في بريطانيا ورئيس رابطة الاكاديميين العرب للعلوم الرياضية.

وقد رحب الشيخلي بالحضور, كما أثنى على العمل الكبير الذي قامت به التميز للاستشارات الرياضية المتمثلة بالاستاذ الدكتور عبد الله الغصاب وبجميع القائمين على هذا الملتقى.

بعد ذلك تم تكريم كافة المؤسسات الاعلامية المشاركة في الملتقى من قبل وزير الاعلام و وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الاستاذ محمد ناصر الجبري وقد حصلت وكالة الحدث الاخبارية في المملكة المتحدة على شهادة تكريم مع جائزة لتغطيتها أعمال وفعاليات الملتقى.

بعدها قام معالي الوزير بأفتتاح المعرض الخاص بالشركات والمؤسسات المشاركة على هامش الملتقى.

وسيستمر الملتقى على أعداد الندوات والدورات المقررة في منهاجه المخطط له والتي تستمر حتى يوم الجمعة الخامس من الشهر الجاري.

وفي كلمة لرئيس الملتقى الاستاذ الدكتور عبد الله الغصاب خص به وكالة الحدث الاخبارية والتي أوضح فيها جدول الملتقى والغاية المنشودة لانعقاده حيث أن الملتقى يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف المتمثلة في:

– تبادل الأفكار والمعارف والخبرات والآراء في المجال الرياضي بين المهتمين والمنتمين للمجال الرياضي والخبراء والهيئات الرياضية المتخصصة والوزارات المعنية.

– الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في المجالات الرياضية من خلال عرض أفكار ومشاريع تتضمن التنمية المستدامة في الرياضة العربية.

– الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية من خلال الندوات والدورات المقدمة في الملتقى للإسهام في تطوير وإثراء المجالات المرتبطة بمحاور الملتقى نحو الارتقاء بالرياضة العربية .

– تعظيم قيمة المشاركة المجتمعية ما بين المنظمات الدولية و مؤسسات المجتمع المدني من الهيئات و الشركات و أصحاب القرار المشاركين في الملتقى.

– تقديم أفكار و مشاريع تنموية لدعم و تطوير الرياضة العربية.

يعد هذا الملتقى الأول للتميز للاستشارات الرياضية بالتعاون مع الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط وهذا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها التميز