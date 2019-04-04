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بارزاني يتحدث عن فرصة لجميع الاطراف الكوردستانية: قررنا الا ننتظر أكثر

‎قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الاربعاء، ان حزبه لم يتم تأسيسه لمعاداة اي حزب او طرف، بل تأسس لخدمة الكورد وكوردستان، مؤكدا ان تاريخ حزبه هو جزء مهم من تاريخ كوردستان.

وجاء تصريحات بارزاني خلال اجتماع مع مع كوادر حزبه في اربيل اليوم الاربعاء، وقال خلال الاجتماع ان الديمقراطي هو حزب مؤسساتي، وكان يفكر دائما تحت ضغط القنابل والطائرات في تأهيل نوعي لكوادره وشكل العلاقة بين الكوادر والمواطنين .

وبشأن العملية السياسية في اقليم كوردستان، اكد بارزاني ان الاتحاد الوطني سيدخل الحكومة وسينشغل البرلمان باعماله من الان فصاعداً، وسيبدأ بتشكيل الحكومة، لافتا الى انه قرر عدم الانتظار ابدا لانه كانت هناك فرصة لجميع الاطراف ولم يرغب في اي وقت من الاوقات التعامل من نافذة الغرور، حتى وان كان من الناحية القانونية يمتلك الاغلبية.

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