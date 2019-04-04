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بعد موجة الامطار والسيول .. السليمانية بلا ماء

اعلنت مديرية ماء محافظة السليمانية يوم الاربعاء ان اغلب الاحياء في مركز المدنية اضافة الى اقضية ونواح ستشهد انقطاعا لماء الاسالة.

وذكرت المديرية في بيان اليوم انه بسبب امتلاء مشروع ماء دوكان – السليمانية بالمياه فان الخط الثاني منه قد توقف.

واوضح البيان انه بسبب توقف ذلك الخط فان اغلب الاحياء في مدينة السليمانية واقضية و نواحي “جمجمال”، و”شورش”، و”التكية”، و”بازيان” و”بيره مـگرون”، و”الليي” ستشهد انقطاعا في تزويدها بماء الاسالة.

اجتازت المياه المتجمعة في سد دوكان، بعد الامطار والفيضانات الغزيرة التي تجتاح اقليم كوردستان والعراق، اعلى السد، وبدأت بالتساقط، وذلك في حدث يشهده لاول مرة منذ 31 عاما ابان ملئه لاول مرة عام 1988.

ويأتي امتلاء السد بالمياه في وقت ما تزال الامطار والسيول والفيضانات مستمرة ولم ينته الشتاء الا منذ اسبوعين، حيث بدأ فصل الربيع الذي يشهد عادة سقوط امطار.

وصرح مسؤولو السد ان جميع الاستعدادات قد استكملت من اجل منع وقوع الاضرار من مسألة امتلاء السد بالمياه، مؤكدين عدم وجود اية مخاطر بهذا الصدد.

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