تأييد سياسي سني لإقليم البصرة

اعرب القيادي في تحالف “القرار” اثيل النجيفي يوم الاربعاء عن تأييده لتحويل محافظة البصرة الغنية بالنفط والتي تقع اقصى جنوب العراق الى اقليم، مرجعا سبب تلك المطالبة الى عجز الطبقة السياسية والحكومات المتعاقبة في تلبية احتياجات سكان المحافظة.

وصوّت مجلس محافظة البصرة العراقية الغنية بالنفط، بالأغلبية المطلقة على تحويلها إقليماً، داعياً المحافظات الراغبة إلى الالتحاق بالإقليم المزمع. وانطلقت دعاوى إقليم البصرة في وقت مبكر بعد الغزو الأميركي في 2003، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.

وقال النجيفي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، “لا تلوموا المطالبين بإقليم البصرة ولوموا عجزكم عن فهم احتياجاتها”، في اشارة الى الطبقة السياسية التي بيدها زمام الامور في العراق.

وبشأن مشروع اقليم محافظة نينوى قال النجيفي والذي كان محافظا سابقا لها ان “المشروع ينتظر ظروفا مناسبة”.

يشار الى ان اللجنة التحضيرية لإقليم نينوى رفعت مؤخرا دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مفوضية انتخابات نينوى، بسبب تهرب الاخيرة من تقديم طلب تحويل المحافظة الى اقليم.

وينص الدستور العراقي الدائم على حق “كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه”. وتتم العملية بإحدى طريقتين: “طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم”.