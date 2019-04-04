بهذه العبارة ردت خطيبة الشهيد الصحفي جمال خاشقجي الذي استشهد على يد نظام ال سعود وبأشراف وتخطيط المجرم ابن سلمان ولي العهد مهلكة ال سعود

نعم دم جمال خاشقجي لم ولن يذهب هدرا بل انه سيتحول الى نار تحرق الظالمين المجرمين اعداء الحياة والانسان اعداء الله والكلمة الحرة فلا عاصم لكم من غضب الله نعم ان دم جمال خاشقحي سيتحول الى قوة تقبر اللصوص القتلة الفاسدين ال سعود وكلابهم الوهابية داعش القاعدة وتدفع ابناء الجزيرة لبناء دولة الانسان دولة العدل والمساوات

لا شك ا ن ال سعود أثبتوا غبائهم وحماقتهم عندما اقدموا على تلك الجريمة البشعة التي لم يفعلها اي وحش في كل التاريخ وهي استدراج الصحفي جمال خاشقجي الى قنصلية ال سعود في انقرة ومن ثم ذبحه وتقطيع جسده وطحنه وقيل صنعت منه وجبة طعام لذيذة كما سماها المعتوه ابن سلمان وتناولها مع عناصر عصابته

ان هذا المجرم المتوحش محمد بن سلمان لم يكتف بذلك بل قدم وجبة الطعام التي صنعها من جثة جمال خاشقجي الى اولاده اي اولاد خاشقجي خلال زيارته لهم معزيا بوفاة والدهم

لا شك ان جريمة ال سعود البشعة كشفت جرائم ال سعود ومفاسدهم طيلة فترة احتلالهم للجزيرة فهذه ليس الجريمة الاولى بل هناك آلاف الجرائم البشعة وهناك آلاف الشخصيات الصحفية والفكرية والعلمية التي ذبحت وقطعت اجسادها وطحنت وصنعت منها وجبات غذائية وقيل ان ابن سلمان لا يلذ له طعام الا لحوم البشر وهكذا انشأ هذا المجرم مذابح خاصة كمذابح الاغنام تشرف عليها مخابرات خاصة تابعة للمجرم المتوحش ولي العهد ابن سلمان مختارة بمواصفات خاصة تتحرك وفق اشارات خاصة لكل اشارة لها معنى لا يفهمها الا هذه العناصر المجرمة وهذه الحالة كان يستخدمها الطاغية صدام وهذا يعني انه استخدم جلادي صدام المقبور الذين هربوا بعد تحرير العراق في 2003

نعود الى عبارة خطيبة الصحفي جمال خاشقجي التي تقول جمال خاشقجي لم يمت

نعم لم يمت لا زال حيا لا تزال صرخته تقلق حياة ال سعود ترعبهم وتخيفهم فلا يشعرون بلذة نوم ولا طعام ولا شراب وهذا هو الموت الحقيقي

لا شك انهم نادمون على الجريمة البشعة التي قاموا بها بقتل جمال خاشقجي وكانوا يعتقدون بقتله ينهون الخطر الذي المحدق بهم وفي نفس الوقت يرعبون كل من يعترض على مفاسدهم وموبقاتهم لا يدرون انهم اسرعوا في قتلهم وقبرهم وازداد عدد المعارضين وازدادت قوة ومعارضة ابناء الجزيرة الاحرار وهذا ادى الى غضب جماهيري من قبل ابناء الجزيرة وبدءوا بأنتفاضة جماهيرية واسعة شملت كل ابناء الجزيرة مطالبة بتحرير الجزيرة من حكم عائلة ال سعود ودعوا ال سعود الى الرحيل والا فانهم اي ابناء الجزيرة الاحرار سيقومون بترحيلهم الى جهنم

ومن هذا يمكننا القول ان جمال خاشقجي يبقى خالدا في قلوب الاحرار من أبناء الجزيرة لان دمه الذي هدر وروحه التي زهقت هما بداية التحرير للجزيرة

وأهلها لانهما صرخة الحرية التي تزداد سموا وتألقا بمرور الزمن

لهذا بدأ ال سعود بصب المال صبا على ساسة البيت الابيض والكنيست الاسرائيلي والكثير من الحكومات التي لا تحترم شعوبها كما قاموا بشراء وتأجير وسائل اعلامية مختلفة رخيصة في كل مكان من العالم من اجل نسيان قضية مقتل جمال خاشقجي وعدم ذكرها وغسل وجوه ال سعود ولكن هيهات فجريمة ذبح جمال خاشقجي تبقى حية خالدة في ضمير وعقل كل انسان حر محب للحياة والانسان تبقى صرخة كل انسان مظلوم في هذه الدنيا

لهذا توجه اعداء الحياة ال سعود الى شراء صمت اولاد جمال خاشقجي من خلال الترهيب والترغيب وقيل ان الوحش أبن سلمان هو الذي قام بهذه المهمة عندما زارهم في بيتهم وقدم لهم طعاما صنع من جثة والدهم فقال لهم امامكم خيارين اما ان تصمتوا وتنسوا جريمة ذبح والدكم وعدم التحدث بها مع اي وسيلة اعلامية وحتى مع اقربائكم جيرانكم ونحن مستعدون على دفع ديته وحسب طلبكم وما ترغبون او سيكون مصيركم كمصيره قيل صمتوا بعض الوقت واخذ احدهم يتطلع بوجه الآخر فقال ابن سلمان الاحمق هيا اختاروا لا وقت لي للانتظار فقالوا بصوت واحد وافقنا على الدية

فأمرت مهلكة ال سعود بمنح كل واحد منهم قصرا فخما كقصور اقذار ال سعود ثمنه اكثر من أربعة ملاين دولار وراوتب شهرية لكل واحد منهم ملايين الدولارات

وبعد خروج المجرم ابن سلمان بكى احدهم وقال بعنا دم والدنا بالقصور والدولارات فاذا نحن صمتنا نتيجة للضغط للترهيب وللترغيب فالشعوب الحرة لم ولن تصمت لانها لا تخضع لاي نوع من الضغط فالاحرار لا يخضعون

مهدي المولى