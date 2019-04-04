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د. اياد علاوي: الحراك السلمي الجزائري قدم انموذجاً راقياً للشعوب الحرة في كيفية تحقيق مطالبها

بارك رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي للشعب الجزائري الشقيق نجاح حراكه الجماهيري السلمي، مؤكدا انه قدم انموذجاً راقياً للشعوب الحرة في كيفية تحقيق مطالبها .

واضاف الدكتور علاوي في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، “ان بلد المليون شهيد حقق نجاحاً جديداً أثبت من خلاله انه مصدر كلّ سلطة، وأن السّيادة الوطنيّة ملكه لوحده”.

الدكتور علاوي ثمن الموقف الوطني والحكيم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي استجاب لمطالب شعبه وآثر تغليب مصلحة الوطن والمواطن على ما دونها، لافتاً الى ان التأريخ سيسجل له هذا الموقف الذي حافظ من خلاله على البلد ومؤسساته .

كما اعرب سيادته عن ثقته بقدرة الشعب الجزائري الشقيق وقياداته السياسية على ادارة عملية الانتقال الديمقراطي بسلاسة وان يبقى يقظاً ومتوحداً لأجل إفشال اي مخطط واجندات لا تريد للجزائر الحبيبة واهلها، الخير .

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

3 نيسان 2019

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